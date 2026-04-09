​Impidieron el ingreso de cocaína y marihuana en unidades de detención ​

Los procedimientos se realizaron en las Unidades de Detención N° 12 y 16. Intervino la Fiscalía de Narcocriminalidad y se avanzó con imputaciones por infracción a la Ley de Estupefacientes.

A raíz de estrictos controles de seguridad en las cárceles de la provincia, personal penitenciario frustró intentos de ingreso de estupefacientes en las Unidades de Detención N° 12 y 16, donde se secuestró cocaína y cannabis sativa. Ya se dio intervención a la Fiscalía de Narcocriminalidad y se iniciaron actuaciones judiciales por infracción a la Ley de Estupefacientes.

Uno de los procedimientos tuvo lugar en la Unidad de Detención N° 16 durante una requisa de rutina. Allí, el personal detectó entre las pertenencias de una interna una bolsa de nylon de color verde que contenía 26 envoltorios pequeños con una sustancia blanca. En presencia de un testigo, se realizó el test orientativo que confirmó que se trataba de cocaína, con un peso total de 13,9 gramos. De inmediato, se dispuso el secuestro de la sustancia, la imputación correspondiente y la apertura de un expediente disciplinario interno.

En paralelo, en la Unidad de Detención N° 12, durante el control de ingreso de visitas en el sector de Guardia de Prevención, los agentes advirtieron una actitud sospechosa en una mujer que se disponía a visitar a un interno. Ante la intervención del personal, la visitante extrajo de entre sus prendas íntimas un envoltorio con sustancia vegetal.

Tras dar aviso al Departamento Antinarcóticos y realizar el test reactivo, se confirmó que se trataba de 7 gramos de cannabis sativa. La Fiscalía de Narcocriminalidad dispuso la notificación de la causa, aunque la mujer recuperó la libertad tras las actuaciones de rigor.

Ambos casos evidencian la efectividad de los controles implementados para prevenir este tipo de delitos ante la continuidad de los intentos de ingreso de droga a los establecimientos penitenciarios.