​IJAN se suma a la campaña provincial contra el microtráfico de drogas ​

Comprometido con el combate a este flagelo, el IJAN dispuso que el QR para realizar denuncias esté visible en las agencias oficiales de La Neuquina.

Como parte del convenio firmado entre el Gobierno de Neuquén y el Ministerio Público Fiscal (MPF) para intensificar la lucha contra el microtráfico de drogas, el Instituto de Juegos de Azar del Neuquén (IJAN) se incorpora como actor institucional comprometido con la prevención y el bienestar comunitario.

La iniciativa, que articula esfuerzos entre el ministerio de Seguridad, el Poder Judicial y diversos municipios, promueve el uso de canales seguros y confidenciales para realizar denuncias anónimas sobre venta de estupefacientes, como la aplicación Neuquén Te Cuida y el sitio web del Ministerio Público Fiscal.

De esta manera, el código QR para realizar estas denuncias estará visibles en las agencias oficiales de La Neuquina.

“Sumarnos a esta campaña es reafirmar nuestro compromiso con la ciudadanía. Creemos en el trabajo articulado, en la escucha activa y en la construcción de entornos más seguros”, aseguró el presidente de IJAN, Raúl Béttiga.

La adhesión del IJAN es parte de una serie de acciones institucionales orientadas a fortalecer la prevención, la participación ciudadana y la promoción de valores que contribuyan a una sociedad más justa.

Cabe destacar que IJAN y el MPF ya trabajan de manera coordinada. En mayo de 2024 ambos organismos se unieron para combatir y prevenir el juego ilegal online, en un contexto donde proliferaron las páginas web que ofrecen juegos de azar a los y las adolescentes menores de edad.

El IJAN y el MPF coordinan los procedimientos necesarios para obstruir o eliminar el acceso a las webs de juego online no incluidas en la zona especial «bet.ar» en Internet, donde se encuentran registradas los nombres de dominio con la aprobación de una lotería oficial de Argentina, ante el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom). Las que cuentan con esta extensión son las únicas páginas legales de juegos de azar en nuestro país.