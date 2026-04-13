​Grandes maestros brindarán dos masterclass de cuerdas ​

El maestro Benjamín Báez dará en mayo una formación en violonchelo y el maestro Pablo Saraví dictará en junio un perfeccionamiento en violín, viola y violonchelo. Son organizadas por la Fundación BPN y las inscripciones están abiertas.

Con el apoyo del Gobierno Provincia, la Fundación BPN ofrecerá en los próximos meses masterclasses para cuerdas dictadas por los maestros Benjamín Báez y Pablo Saraví, con el objetivo de acompañar las trayectorias y fortalecer el desarrollo artístico de los músicos de la región.

El espacio de formación musical está dirigido a estudiantes de nivel medio, avanzados y profesionales, con becas para participantes activos y la posibilidad de actuar junto a la Orquesta Sinfónica del Neuquén en julio.

La masterclass de violonchelo, a cargo del maestro Benjamín Báez, se realizará el miércoles 13 de mayo de 14 a 18 en el cine teatro Español. Se podrá participar como estudiante activo y como oyente. Para participantes activos el cierre de inscripción es el viernes 24 de abril, en tanto que para oyentes cerrará el viernes 8 de mayo.

La masterclass de violín, viola y violonchelo será dictada por el maestro Pablo Saraví en el mismo lugar en junio, el martes 23 (violín), miércoles 24 (viola), jueves 25 (violonchelo) y viernes 26 (música de cámara y ensamble), siempre de 16 a 19.

Para participantes activos la inscripción cerrará el viernes 8 de mayo, y los seleccionados participarán junto a la Orquesta Sinfónica del Neuquén en el concierto del viernes 3 de julio con el Mtro. Pablo Saraví como solista y director invitado. Para participantes oyentes la inscripción cierra el viernes 12 de junio.

En ambos casos se deben consultar los requisitos, bases y condiciones publicadas en www.fundacionbpn.org.ar.

Acerca de los maestrros Báez y Saraví

El maestro Benjamín Báez nació en 1995 en Asunción, Paraguay. Se formó en el Conservatorio Nacional de su país y más tarde en el ISATC. Integró la Sinfónica Nacional de Paraguay y fue solista de violonchelo en la Orquesta de la Universidad del Norte, del Congreso Nacional del Paraguay, del Bach Collegium de Asunción y de la Orquesta Nacional de Música Argentina “Juan de Dios Filiberto”.

Actualmente, es solista adjunto de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, docente del Isatc y preparador en interpretación barroca de cuerdas bajas. Es fundador y director del ensamble 8 Violoncellos.

El maestro Pablo Saraví nació en Paraná, Entre Ríos, el 4 de abril de 1962. Es un referente internacional del instrumento, ex concertino de la Orquesta Filarmónica del Teatro Colón de Buenos Aires, especialista en instrumentos de arco y expositor en luthería.

Violinista y violista, fue discípulo de Miguel Puebla en Mendoza y de Szymsia Bajour, Alberto Lysy y Yehudi Menuhin. Desde 1987 a 1990 estudió en Suiza. Obtuvo varios Premios Konex, la mayoría como líder de grupos sinfónicos o de cámara, y dos de ellos a título personal. En 2009 recibió el Konex de Platino.

Ha sido concertino adjunto y director asistente de la Camerata Bariloche y miembro fundador y primer violín de la World Orchestra for Peace, creada por Sir Georg Solti. Además, es concertino de la Academia Bach de Buenos Aires.