​Gran parte de Neuquén, en alerta por probabilidad de tormentas eléctricas ​

La Provincia monitorea la situación junto a las áreas municipales de Defensa Civil, Policía, bomberos voluntarios y el sistema provincial de manejo del fuego ya que las tormentas secas podrían originar algún foco ígneo.

Una alerta amarilla fue emitida hoy por el Servicio Meteorológico Nacional que afecta a gran parte del territorio provincial y advierte sobre la probabilidad de tormentas, algunas localmente fuertes, con actividad eléctrica frecuente. Por tal motivo, desde la Dirección Provincial de Protección Civil -dependiente de la Secretaría de Emergencia y Gestión de Riesgo- se está monitoreando la situación y se pidió a la población extremar los recaudos.

Carlos Cruz, director provincial de Protección Civil, explicó que “el ingreso de aire cálido y húmedo a la provincia aumenta la inestabilidad, con formación de tormentas con amplias probabilidades de desarrollo convectivo y de descargas eléctricas”. Precisó que esto rige a partir de esta noche hasta mañana jueves, al menos.

Estas condiciones pueden desarrollar actividad eléctrica frecuente, ráfagas entre valores de 40 a 60 kilómetros por hora, ocasional caída de granizo y abundante caída de agua en cortos periodos de tiempo.

En base a la información suministrada por el Servicio Meteorológico Nacional, la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) y registros propios del área técnica tanto de Protección Civil como del sistema provincial de manejo del fuego, “estas condiciones se pueden dar en lugares puntuales del Alto Neuquén, la región del Pehuén, los Lagos del Sur, región del Limay, la Comarca Petrolera, Confluencia y Vaca Muerta”, acotó Cruz.

Para el viernes 7 se prevén mejoras temporarias; no obstante, las condiciones pueden permanecer inclusive hasta el martes de la semana que viene. Por eso, desde la Dirección Provincial de Protección Civil se recomienda tomar precauciones al momento de circular por rutas y caminos de la provincia, como así también reiterar la prohibición de quemas a lo largo de del territorio provincial.

Teléfonos útiles

103 Defensa Civil a nivel local

101 Policía

100 Bomberos Voluntarios

107 Salud