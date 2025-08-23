​Golpe al narcotráfico: secuestran drogas, armas y dinero en efectivo ​

La División Antinarcóticos de la Policía del Neuquén llevó adelante tres allanamientos en viviendas del barrio Daniel Sáez de Cutral Co, desbaratando un punto de venta de estupefacientes y dos domicilios vinculados al ocultamiento de sustancias. Cuatro personas quedaron vinculadas a la causa.

En una acción conjunta para combatir el narcotráfico de drogas, la División Antinarcóticos de Cutral Co realizó tres allanamientos en la zona oeste de la ciudad, específicamente en el barrio Daniel Sáez. El procedimiento permitió desarticular un punto de comercialización de estupefacientes y dos domicilios utilizados para el ocultamiento de sustancias ilegales.

La investigación se inició gracias a una denuncia anónima ingresada a través de la plataforma “Narcoweb” del Ministerio Público Fiscal, herramienta que permitió recabar información precisa sobre la venta de drogas en pequeñas cantidades.

Durante los allanamientos, el personal policial secuestró dosis de cocaína y casi un kilo de cannabis sativa, además de un arma de fuego, dos réplicas, municiones, balanzas de precisión, teléfonos celulares y una suma superior a 1,6 millones de pesos en efectivo.

Como resultado del operativo, cuatro personas quedaron vinculadas a la causa y se dio intervención a la Justicia para continuar con las diligencias correspondientes.

En los procedimientos participaron también las Divisiones Antinarcóticos de Añelo y Zapala, junto a personal de la Dirección Seguridad Interior Cutral Co, el Grupo Especial de Operaciones Policiales (G.E.O.P.) y el Comando Radioeléctrico local.

La Policía del Neuquén recordó a la comunidad que este tipo de delitos puede denunciarse de manera anónima y segura mediante la aplicación “Neuquén Te Cuida”. También a través del QR que puso a disposición el Ministerio Público Fiscal de la provincia.

Cabe recordar que, en los últimos cinco meses, desde la implementación de la desfederalización (lo que implica que el Estado provincial se hizo cargo de las causas por microtráfico), la Policía provincial logró 117 allanamientos, el secuestro de 35 kilos de marihuana, 18 kilos de cocaína, el secuestro de 37 armas de fuego, con 1.100 municiones, más de 42 millones de pesos en efectivo secuestrados y 83 detenciones, de las cuales hay 14 condenados y 36 prisiones preventivas.

Asimismo, en la segunda etapa del combate contra el microtráfico de drogas donde el objetivo es desarticular los inmuebles donde se comercializa droga, la Justicia, junto a diferentes municipios, han demolido y desactivado dos puntos de venta de estupefacientes, uno en Neuquén y otro en Centenario.

El fortalecimiento del combate contra el delito en general y el microtráfico de drogas en particular, es una de las prioridades del Gobierno neuquino, que realiza fuertes inversiones en la jerarquización de la Policía, aporta equipamiento y vehículos, y promueve capacitaciones para el personal policial, con el objetivo de robustecer las acciones preventivas y garantizar la seguridad de la población.