​Golpe al narcotráfico: allanan una vivienda y desarticulan un “delivery” de drogas ​

La División Antinarcóticos realizó un allanamiento en el barrio 25 de Mayo de Cutral Co y decomisó cocaína, cannabis, dinero en efectivo, municiones y un vehículo de alta gama. La investigación comenzó por denuncias de vecinos.

La División Antinarcóticos de Cutral Co de la Policía del Neuquén realizó un allanamiento que permitió desarticular una actividad vinculada a la comercialización de estupefacientes. El operativo fue el cierre de una investigación que se extendió durante aproximadamente un mes.

La pesquisa se inició a partir de denuncias anónimas realizadas por vecinos a través de la aplicación del Ministerio Público Fiscal y de la App Neuquén Te Cuida. Con estos primeros datos, el personal especializado de Antinarcóticos comenzó una serie de tareas de campo, análisis de bases informativas y seguimientos.

Durante la investigación, los efectivos determinaron que un hombre utilizaba su vehículo para efectuar entregas de droga bajo la modalidad de “delivery”, realizando intercambios de dinero por pequeños envoltorios en distintos puntos de la ciudad y en horarios variables.

Con los elementos reunidos, se solicitó la intervención judicial correspondiente, obteniendo las órdenes para allanar el domicilio del sospechoso y secuestrar el vehículo utilizado en la actividad ilegal.

El operativo se concretó en horas de la tarde en el barrio 25 de Mayo. Como resultado, se secuestraron alrededor de 20 dosis de cocaína, 90 dosis de cannabis, más de tres millones de pesos, cerca de 100 cartuchos de distintos calibres, un chaleco balístico, una balanza de precisión, elementos de fraccionamiento y un automóvil de alta gama.

El involucrado quedó supeditado a la causa por presunta infracción a la Ley 23.737, a la espera de lo que determine la Justicia.