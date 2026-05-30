​Golpe al microtráfico: Millonario secuestro de droga en Añelo y San Patricio del Chañar ​

La policía secuestró más de un kilo de cocaína y casi cinco de marihuana. Secuestró armas, vehículos y dinero. La droga secuestrada tiene un valor cercano a los 150 millones de pesos.

La Policía en un trabajo articulado con la Fiscalía llevó adelante un importante operativo contra el microtráfico de drogas en las localidades de Añelo y San Patricio del Chañar, que permitió secuestrar más de un kilo de cocaína, casi cinco kilos de marihuana, armas, vehículos y dinero en efectivo.

El procedimiento se concretó el jueves por la noche luego de una investigación iniciada a fines de marzo a partir de denuncias anónimas.

Nuevamente la aplicación Neuquén Te Cuida y el código QR habilitado permitió orientar una investigación, en este caso hacia una vivienda ubicada en pleno centro de Añelo apuntado como punto de venta.

Tareas de la División Antinarcóticos Añelo y el Ministerio Público Fiscal, permitieron identificar siete domicilios vinculados al hecho, cinco de ellos en Añelo y dos en San Patricio del Chañar.

Con las pruebas reunidas, la Justicia autorizó una serie de allanamientos que fueron ejecutados por 65 efectivos de distintas divisiones antinarcóticos de la provincia, con apoyo de áreas logísticas y de tránsito.

Como resultado de los procedimientos se secuestraron 1,306 kilogramos de clorhidrato de cocaína, casi 5 kilos de marihuana, cinco millones de pesos en efectivo, una pistola Glock calibre 9 milímetros, partes de un rifle, balanzas de precisión, dispositivos de cobro electrónico. Además se secuestraron un Fiat Palio, Peugeot 208, Volkswagen Virtus, una camioneta Toyota Hilux y una moto tipo Enduro.

La Justicia dispuso la clausura del principal domicilio investigado y fueron detenidas dos mujeres de 47 y 50 años y un hombre de 32, quienes quedaron a disposición de la Justicia para la formulación de cargos.

Según las estimaciones realizadas por los investigadores, la droga secuestrada tiene un valor cercano a los 150 millones de pesos.

Los procedimientos se extendieron también a otras localidades.

En Andacollo, la División Antinarcóticos Chos Malal realizó dos allanamientos que culminaron con la demora de un joven de 27 años, mientras que en la ciudad de Neuquén se concretó otro operativo en el barrio Confluencia, donde quedó vinculado a la causa un hombre de 26 años. En ambos casos se secuestró dinero, marihuana y elementos relacionados con la comercialización de drogas.

Más seguridad

La investigación responde a la política provincial impulsada tras la desfederalización de los delitos vinculados al microtráfico.

El gobernador Rolando Figueroa asumió la Seguridad como una prioridad de gestión y la Provincia mantiene una política activa para combatir la venta de drogas en los barrios. Ya se concretaron cerca de 300 allanamientos, un número similar de detenciones y casi 100 condenas vinculadas a estas investigaciones

Como parte de ese fortalecimiento, el Gobierno provincial avanzó en un ambicioso plan de inversiones en seguridad. Entre las medidas implementadas se encuentran la incorporación de más de 300 móviles policiales, la compra de otros 353 vehículos para este año, la instalación de más de 1.500 cámaras integradas a centros de monitoreo, la adquisición de drones, software de investigación criminal, dispositivos de detección de drogas y equipamiento tecnológico especializado.

Además, se autorizó una inversión cercana a los 3.000 millones de pesos para la compra de pistolas menos letales, cámaras corporales y equipamiento complementario.

A ello se suman inversiones superiores a los 15.000 millones de pesos en chalecos balísticos, armamento, municiones, equipamiento informático y nuevos móviles, además de obras de infraestructura policial y penitenciaria en distintos puntos de la provincia.