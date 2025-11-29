​Golpe al microtráfico en Loncopué: secuestran cocaína líquida ​

Permitió el secuestro de drogas, elementos de fraccionamiento, celulares, un arma y un vehículo. Dos personas quedaron demoradas.

La Policía realizó un allanamiento en Loncopué que permitió desarticular un punto de venta de drogas y dejó como saldo a dos personas demoradas y el secuestro de diversas sustancias ilegales, entre ellas cocaína en estado líquido.

La investigación estuvo a cargo de la División Antinarcóticos Zapala y se inició tras denuncias anónimas recibidas a través de la app Neuquén Te Cuida y la plataforma Denuncia Narco Web del ministerio Público Fiscal.

A partir de esos avisos, la Fiscalía Única de Coordinación y Jefatura de Zapala autorizó tareas de observación durante dos semanas sobre un domicilio vinculado al narcomenudeo.

Entre lo secuestrado se encontró cocaína líquida por un total de 60 gramos fraccionados en 60 dosis listas para la venta. Asimismo, se decomisaron 2,69 gramos de cocaína sólida divididos en tres dosis, además de flores de cannabis sativa equivalentes a 15 dosis.

Junto con la droga, el personal policial secuestró celulares, elementos utilizados para el fraccionamiento, un arma de fabricación casera tipo tumbera y un vehículo vinculado directamente a la actividad ilícita, el cual también fue formalmente incautado.

Dos personas quedaron demoradas presuntamente involucradas en infracciones a la Ley 23.737, quedaron a disposición de la fiscalía.

Desde la Dirección Antinarcóticos destacaron que este tipo de operativos permite reducir la circulación de drogas en localidades neuquinas y refuerza las acciones de prevención.

En el procedimiento participaron efectivos de Antinarcóticos Zapala con el apoyo de la Comisaría 26 de Loncopué.