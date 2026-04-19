​Golpe al microtráfico en Centenario: 18 allanamientos y varios detenidos ​

Un amplio despliegue policial y judicial permitió desarticular puntos de venta de drogas, secuestrar estupefacientes, armas y dinero en efectivo, y detener a cinco personas.

En la tarde del sábado, Centenario fue escenario de un fuerte operativo encabezado por la Policía del Neuquén junto con integrantes del Ministerio Público Fiscal, como parte de diversas investigaciones vinculadas al tráfico de drogas y delitos conexos. Como resultado, se secuestraron 160 gramos de clorhidrato de cocaína, cerca de medio kilo de marihuana, más de dos millones de pesos en efectivo y tres armas de fuego de grueso calibre. Asimismo, tres hombres fueron detenidos y otros dos quedaron demorados.

El procedimiento fue el resultado de una serie de pesquisas que apuntaban a desarticular un mercado abierto de estupefacientes y frenar episodios de violencia asociados a estas actividades ilícitas. En ese contexto, la fiscalía de narcocriminalidad dispuso diez órdenes de allanamiento en distintos puntos de venta. De manera paralela, la fiscalía de actuación genérica ejecutó otras ocho diligencias. En total, se concretaron 18 allanamientos.

La intervención contó con la participación de unos 200 efectivos de la Policía del Neuquén. Se sumaron grupos especiales y brigadas rurales provenientes de Cutral Co, Zapala y Junín de los Andes.

El objetivo principal fue desarticular puntos de comercialización de drogas, reducir la violencia en la zona y canalizar denuncias anónimas realizadas por vecinos, muchas de ellas a través de códigos QR.

Este tipo de operativos reflejan el trabajo conjunto entre la Policía del Neuquén y el Ministerio Público Fiscal, en respuesta a las demandas de la comunidad.