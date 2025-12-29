​Garantizan la continuidad del servicio de sepelios a más familias ​

Se firmó la continuidad del convenio firmado previamente con la Cooperativa Calf. Reafirma el compromiso del Estado provincial de acompañar y cuidar a quienes más lo necesitan.

El gobierno de la provincia del Neuquén, a través del ministerio de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos, firmó este lunes un convenio de cooperación con la Cooperativa CALF para ampliar el servicio de sepelios a familias en situación de vulnerabilidad socioeconómica.

El acuerdo fue suscripto en instalaciones de la cooperativa por el ministro de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos, Jorge Tobares, y el presidente de CALF, Marcelo Severini. Participaron también integrantes del Consejo de Administración de la Cooperativa, el subgerente del Servicio de Sepelios, Rubén Domínguez, y el subsecretario del ministerio, Juan Grandi.

La firma da continuidad al convenio celebrado el año pasado y establece que CALF brindará el servicio de sepelio y/o traslado de cuerpos, dentro y fuera de la provincia, a solicitud del Ministerio y en el marco de sus competencias, garantizando una respuesta rápida, digna y solidaria ante situaciones de profundo dolor.

Al respecto, el ministro Tobares destacó que “la renovación de este convenio ratifica el compromiso solidario del gobierno provincial de estar presente cuando más se lo necesita, acompañando a las familias neuquinas en momentos difíciles y brindando respuestas simples, humanas y coordinadas”.

Por su parte, Severini agradeció la confianza del Estado provincial y señaló que “este acuerdo nos permite seguir prestando un servicio sensible y necesario para aquellas personas que no cuentan con los recursos para afrontarlo por sus propios medios”.

Entre las prestaciones incluidas se encuentran el retiro y preparación del cuerpo, la provisión del ataúd, la realización de los trámites administrativos y legales correspondientes, el traslado a la localidad indicada y la asistencia de personal especializado, asegurando un servicio integral y de calidad.

El subsecretario Juan Grandi remarcó que “este convenio le da previsibilidad y tranquilidad a las familias neuquinas que atraviesan una situación económica compleja, fortaleciendo una política pública que pone en el centro a las personas”.

El acuerdo contempla una tarifa social, reafirmando su carácter asistencial y el compromiso conjunto del Estado provincial y la Cooperativa CALF, con el acompañamiento a las familias más vulnerables.

La vigencia del convenio es de un año, con renovación automática, y consolida el trabajo articulado entre el gobierno provincial y las instituciones de la comunidad para garantizar derechos básicos y una atención digna ante situaciones de emergencia social.

En este sentido, el convenio forma parte de una agenda de trabajo conjunto y sostenido entre el ministerio de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos y la Cooperativa CALF, que incluye acciones territoriales orientadas a la atención directa de la comunidad. En el marco del Dispositivo de Atención de Cercanía impulsado por la cartera, CALF participó activamente con su vacunatorio móvil, acercando servicios esenciales a distintos barrios de la meseta y fortaleciendo una política pública basada en la presencia del Estado y la articulación con las instituciones de la sociedad.