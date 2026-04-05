​Frustraron el ingreso de marihuana durante una visita en la Unidad 11 ​

Un hombre pretendía pasar la sustancia prohibida oculta entre sus prendas para su hermano. El elemento fue detectado por el personal de requisa y tomó intervención la justicia.

Personal policial de la Sección Visitas y Encomiendas de la Unidad de Detención 11 de Centenario detectó este sábado un envoltorio con droga cuando un joven intentaba ingresar a visitar a su hermano. El sujeto fue imputado por tenencia de drogas y quedó a disposición de la Justicia.

La situación ocurrió en horas del mediodía, al realizar el registro personal, los efectivos notaron que el visitante escondía entre su ropa un paquete de nailon color violeta. Ante la sospecha de que se trataba de estupefacientes, convocaron al personal de Antinarcóticos para realizar las pruebas correspondientes.

Los especialistas confirmaron que el material secuestrado era marihuana, con un peso total de 3,21 gramos. Tras el operativo, la fiscalía dispuso la imputación del sujeto en una causa por infracción a la Ley de Estupefacientes.

Además, las autoridades del establecimiento lo notificaron sobre el inicio de un expediente disciplinario que restringe su régimen de visitas por intentar entregar la sustancia al interno. Una vez terminados los trámites legales, el hombre se retiró del lugar por sus propios medios.