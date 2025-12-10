​Fortalecerán la fiscalización y el ejercicio profesional de la ingeniería ​

Mediante un convenio entre el ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano y el colegio de Ingenieros, se impulsa un esquema coordinado para optimizar la fiscalización laboral y profesional, y reforzar los estándares de seguridad en todo el territorio neuquino.

El ministro de Trabajo y Desarrollo Humano de la provincia del Neuquén, Lucas Castelli, y el presidente del Colegio de Ingenieros, Marcelo Fernández Dötzel, firmaron este miércoles un convenio de colaboración institucional destinado a fortalecer los controles, la asistencia técnica y el intercambio de información entre ambos organismos.

El acuerdo establece mecanismos de cooperación para compartir información relevante en tareas de fiscalización laboral y profesional, respetando la Ley de Protección de Datos Personales. Además, se articula dentro del Plan Provincial de Regionalización, impulsado por el Gobierno de la Provincia, lo que permitirá profundizar las acciones coordinadas con los gobiernos locales y fortalecer la presencia territorial en toda la provincia.

Castelli destacó la importancia estratégica de la firma: “La provincia de Neuquén está en pleno crecimiento, con obras, edificios e infraestructura y necesitamos instituciones que trabajen unidas, por eso decidimos trabajar en conjunto con el Colegio de Ingenieros”

También remarcó el rol del acuerdo en la construcción de políticas públicas de largo alcance: “Este convenio es clave para seguir garantizando condiciones laborales seguras y un ejercicio profesional responsable en toda la provincia. Esta articulación nos permite ampliar capacidades y mejorar los controles con una mirada moderna y territorial”.

El acuerdo consolida un esquema de trabajo articulado que busca mejorar la seguridad, profesionalización y cumplimiento de la normativa laboral en toda la provincia.

El secretario de Trabajo, Pablo Castillo, señaló que “se viene trabajando muy fuerte en las inspecciones, pero el territorio es amplio y los conflictos laborales son habituales. Por eso, sumar el trabajo conjunto con los ingenieros y técnicos del Colegio es fundamental”.

“Esto no solo tiene que ver con el control, sino también con el empleo: con la formación, la capacitación y la posibilidad de proyectar acciones en conjunto”, agregó.

Por su parte, Fernández Dötzel, resaltó que el convenio significa la materialización de un compromiso que asumieron desde el colegio junto al Gobierno provincial para trabajar de manera conjunta. “Neuquén vive un momento de expansión y tenemos que estar a la altura de esas circunstancias”, afirmó.