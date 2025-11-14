​Fortalecen la asistencia financiera al sector agropecuario frente a la sequía ​

El Banco Provincia del Neuquén y el Instituto Autárquico de Desarrollo Productivo firmaron un convenio para bonificar la tasa de interés de una línea crediticia destinada a acompañar a productores afectados por la emergencia agraria provincial.

El Banco Provincia del Neuquén (BPN) y el Instituto Autárquico de Desarrollo Productivo (Iadep), firmaron un convenio que permitirá mejorar las condiciones de acceso al crédito para las y los productores agropecuarios.

El Estado provincial impulsó nuevas herramientas financieras para mitigar el impacto sobre el sector productivo. Ambos organismos, dependientes del ministerio de Economía, Producción e Industria, coordinan la medida ante la situación de emergencia agraria declarada por el gobierno neuquino a causa de la prolongada sequía que afecta a la mayoría de las cuencas hidrográficas del territorio provincial, con excepción de los valles irrigados de Añelo y Confluencia.

La medida fue impulsada por la secretaría de Producción e Industria, que solicitó fortalecer los instrumentos financieros disponibles para acompañar a quienes resultaron más afectados por la falta de precipitaciones. Así, se creó la línea de financiamiento “BPN Agrícola Ganadera”, que contempla una bonificación de tasas a cargo del Iadep, lo que permitirá ofrecer créditos en condiciones más favorables.

Podrán acceder a esta línea de crédito las empresas y productores que cuenten con el certificado de emergencia agraria emitido por la secretaría de Producción e Industria, documento que acredita la afectación productiva por la situación climática.

El monto total disponible asciende 2.000 millones de pesos. Los préstamos podrán otorgarse a un plazo máximo de 18 meses, con un período de gracia de hasta seis meses para el pago de capital y/o intereses, bajo el sistema de amortización que establezca el BPN.

De esta manera, el Gobierno provincial refuerza su compromiso con la sostenibilidad del entramado productivo neuquino, promoviendo mecanismos que aporten alivio financiero y permitan sostener la actividad en un contexto de adversidad climática.

Las y los interesados en acceder a esta línea de financiamiento pueden acercarse a la sucursal del Banco Provincia del Neuquén más cercana o comunicarse con la entidad para recibir asesoramiento sobre los requisitos y condiciones.

Con esta articulación institucional, el Estado provincial busca garantizar respuestas ágiles y efectivas ante la emergencia, preservando el desarrollo de las economías regionales y acompañando el esfuerzo cotidiano de las y los productores neuquinos.