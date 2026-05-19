​Fortalecen el trabajo técnico para la protección del recurso hídrico ​

En la jornada organizada por la subsecretaría de Recursos Hídricos se intercambiaron aspectos técnicos con el objetivo de aunar criterios vinculados a la gestión y protección del agua en la provincia.

El gobierno de la provincia, a través de la subsecretaría de Recursos Hídricos, realizó una jornada técnica junto con el Colegio de Profesionales del Ambiente de Neuquén destinada a profesionales, consultores y equipos vinculados a la actividad hidrocarburífera y a la gestión del recurso hídrico.

La propuesta permitió generar un espacio de articulación institucional y actualización técnica orientado a fortalecer herramientas de planificación, monitoreo y protección del agua, uno de los recursos estratégicos centrales para el desarrollo productivo y ambiental de la provincia.

La actividad contó con la participación del secretario de Ambiente y Recursos Naturales, Hipólito Salvatori; el subsecretario de Recursos Hídricos, Horacio Carvalho y la presidenta del Colegio de Profesionales del Ambiente de Neuquén, Paola Molina.

Durante la apertura, Salvatori destacó la importancia de consolidar ámbitos de trabajo conjunto entre el Estado provincial y las instituciones profesionales. “El rol de la secretaría hoy demanda una administración eficiente e integrada de los recursos estratégicos de la provincia. Tenemos tres grandes vectores sobre los que trabajamos: los minerales, el agua y la tierra, todos atravesados por una mirada de cuidado ambiental”, señaló.

Asimismo, remarcó que “estos recursos son fundamentales para el desarrollo de distintas actividades: los necesita la industria hidrocarburífera, los requieren los desarrollos inmobiliarios vinculados al crecimiento de las ciudades y también la producción y la industria en general. Por eso, desde la secretaría buscamos gestionar esos recursos de manera articulada, eficiente y sostenible”.

Desde el Colegio de Profesionales del Ambiente destacaron la importancia de generar estos espacios de intercambio técnico que permiten fortalecer capacidades profesionales, compartir criterios y acompañar los desafíos ambientales que implica el crecimiento de la actividad productiva en Neuquén.

Sobre la jornada

La jornada comenzó con una presentación general sobre trámites e incumbencias de la subsecretaría de Recursos Hídricos, a cargo de la geóloga Nadia Curetti, y continuó con distintos módulos temáticos desarrollados por especialistas técnicos del organismo.

Entre los principales ejes abordados se incluyeron estudios de riesgo hídrico aplicados a proyectos de infraestructura hidrocarburífera; protección de acuíferos profundos y someros; diseño de pozos productores, sumideros y monitores; redes de monitoreo preventivo; captación de aguas subterráneas y superficiales; vertidos de efluentes tratados; línea de ribera y evaluación de proyectos con intervención sobre cursos de agua.

Durante las exposiciones también se trabajó sobre metodologías de análisis hidrológico e hidráulico, utilización de softwares específicos, criterios de diseño de obras de mitigación, requisitos documentales y procesos de evaluación técnica orientados a optimizar la gestión de los trámites vinculados al recurso hídrico.

Las presentaciones estuvieron a cargo de los profesionales Mariángeles Viera, Luciano Núñez, Franco Bono Rapp, Joaquín López Quintana, Andrea García Tourn, Yanina Rubio y Gustavo Baratti, quienes además coordinaron espacios de intercambio técnico y consultas con los participantes.

Desde el ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, del cual depende la subsecretaría, remarcaron que este tipo de instancias forman parte de una política orientada a fortalecer la articulación con colegios profesionales, organismos técnicos y sectores productivos, promoviendo una gestión integrada de los recursos naturales basada en evidencia, planificación y desarrollo sostenible.