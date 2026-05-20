​FOGANEU fortalece el acceso al financiamiento para las mipymes neuquinas ​

El fondo se creó para acompañar a las micro, pequeñas y medianas empresas neuquinas que encuentran dificultades para acceder al financiamiento.

El Fondo de Garantías del Neuquén (FOGANEU SAPEM), sociedad con participación mayoritaria del Estado provincial creada por la Ley 3286, continúa consolidándose como una herramienta clave para fortalecer el desarrollo productivo y la inclusión financiera en la provincia.

El organismo nació a partir de la necesidad de acompañar a las micro, pequeñas y medianas empresas neuquinas que encuentran dificultades para acceder al financiamiento. A través del otorgamiento de garantías, FOGANEU permite que las mipymes radicadas en Neuquén puedan acceder a créditos y mejores condiciones financieras.

Con una fuerte impronta orientada a la inclusión financiera, el objetivo es generar oportunidades para aquellas empresas que no tienen acceso al sistema crediticio tradicional o que, mediante el aval de FOGANEU, pueden obtener condiciones más favorables para invertir, crecer y generar empleo.

Actualmente, FOGANEU cuenta con un fondo de riesgo de 1.851 millones de pesos, garantías otorgadas por 3.376 millones de pesos y un riesgo vivo de 3.139 millones de pesos.

Hasta el momento, ya fueron acompañadas 81 mipymes neuquinas, de las cuales 72 accedieron a su primer aval, consolidando el objetivo de impulsar el acceso al financiamiento por primera vez.

En la actualidad, el organismo puede acompañar proyectos de hasta 90 millones de pesos, con un ticket promedio de financiamiento de 40 millones.

FOGANEU trabaja articuladamente con distintos organismos provinciales y actores del ecosistema financiero, entre ellos la subsecretaría de Producción, Centro PyME-ADENEU, la subsecretaría de Turismo y ANIDE. Además, acompaña líneas de financiamiento del Banco Provincia del Neuquén, el Consejo Federal de Inversiones (CFI), IADEP y el programa Más Pymes, Más Futuro.

Desde el organismo adelantaron que continúan las gestiones para incorporar nuevas entidades bancarias y ampliar así las opciones de financiamiento disponibles para las mipymes neuquinas.