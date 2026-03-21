​Financiamiento para el desarrollo productivo de Neuquén ​

Desde hace dos años, se implementa en la provincia un programa de impulso a la diversificación productiva y sustentabilidad de las MiPymes, de distintos sectores económicos y ya otorgó financiamiento a 135 MiPymes neuquinas, por 19 millones de dólares.

El gobierno de la provincia del Neuquén lleva adelante la ejecución de un programa de financiamiento productivo que busca diversificar la matriz productiva y alentar inversiones que fortalezcan al entramado empresarial.

El programa “Más Pymes, Más Futuro” es gestionado por el Centro PyME-ADENEU, la Agencia de Desarrollo Económico del Neuquén que integra la estructura del Ministerio de Economía, Producción e Industria, junto a otros organismos como la UPEFE, Iadep y el Banco Provincia del Neuquén.

El programa cuenta con el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Hasta el momento, se otorgó financiamiento para diversificación productiva, inversiones verdes y ampliación de capacidades operativas a 135 MiPymes neuquinas, por 19 millones de dólares.

El financiamiento está destinado a empresas de los sectores primario (agropecuario, forestal, minero no metalífero), industrial, turístico, comercial y de servicios a la producción y a la industria.

Anabel Lucero Idizarri, gerente general del Centro PyME-ADENEU destacó que “este programa nos permitió acercar a las pymes una herramienta financiera que se adapta a sus proyectos, con los plazos que necesita cada tipo de actividad económica, así como también una agilidad y una facilidad en las garantías que ellas presentan”.

Uno de los hitos más importantes para Lucero Idizarri, es que las condiciones financieras del programa “permitieron que muchas empresas tomaran por primera vez un crédito, generando historial crediticio y permitiendo que a futuro se incorporen al mercado financiero tradicional”.

Por su parte, Francisco Demichelis, especialista líder del BID indicó: “Nuestro rol en el BID, junto al gobierno provincial y a actores clave como ADENEU, implementamos este programa de financiamiento con garantía de crédito. Gracias a este esfuerzo, las MiPymes de sectores como agroindustria, servicios y turismo ahora tienen acceso al crédito y a asistencia técnica, esto les permite generar más empleo, mejorar su competitividad y construir un futuro más verde y equitativo en la región”.

Las solicitudes de financiamiento para el programa “Más Pymes, Más Futuro” deben ser presentadas mediante la ventanilla única del Centro PyME ADENEU, disponible en www.adeneu.com.ar/maspymes. Allí, las empresas encontrarán las condiciones generales del programa y las líneas disponibles.

Casos de éxito

Desde el BID, con el apoyo del Centro PyME-ADENEU, se llevó adelante la producción de un video para plasmar algunos de los casos puntuales de MiPymes que accedieron a los créditos.

La pieza comunicacional permite hacer un recorrido por distintos puntos y paisajes de Neuquén, donde el desafío es el mismo: mejorar la productividad y la competitividad de forma sustentable.

La pieza audiovisual con los testimonios completos se encuentra disponible en el canal de YouTube del Centro PyME-ADENEU.

En el video es posible conocer la historia de Estancia Lonqueo, un establecimiento ganadero ubicado en Cancha Huinganco, un paraje ubicado a poco más de 70 kilómetros de Chos Malal.

Rosana Llambi lidera la empresa familiar donde aplican la ganadería regenerativa, una metodología que se enfoca en comprender y optimizar el vínculo entre el animal, el suelo y los pastos, lo cual apunta a ingresar en un círculo virtuoso de regeneración, productividad y rentabilidad.

El crédito les permitió invertir en la realización de sistemas de riego para favorecer la disponibilidad de pastizal natural, destinado a pastoreo, lo cual no solo favorece la alimentación del ganado sino también la revegetación del lugar.

En Añelo, la puerta de entrada a los yacimientos de Vaca Muerta se encuentra SENEU,una empresa agropecuaria dedicada a la cría de ganado vacuno, cultivo de oliva y elaboración de aceite, al igual que plantación de vides y elaboración de vinos. El establecimiento cuenta con unas 1200 hectáreas.

Con el crédito de “Más Pymes, Más Futuro” lograron la instalación de un parque de paneles solares para la generación de energía eléctrica necesaria para el funcionamiento del sistema de riego del establecimiento.

Otro de los casos de éxito es Mirasoles, un emprendimiento forrajero de Senillosa y Plottier que logró ampliar su parque de maquinarias para mejorar las labores y aumentar la superficie productiva de alfalfa.