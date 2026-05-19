​Financiamiento de BPN para la fruticultura: Provincia bonifica tasas a quienes certifiquen buenas prácticas ​

Mediante un acuerdo entre el IADEP y el BPN, se subsidiará la tasa de la línea de financiamiento frutícola a quienes incorporen buenas prácticas y sean certificados por la secretaría de Producción e Industria.

El gobierno provincial tomó la decisión de otorgar bonificación de la tasa de interés de la línea de financiamiento frutícola que ofrece el Banco Provincia del Neuquén (BPN).A partir del convenio, se bonificarán hasta 8 puntos de la tasa de interés a quienes incorporen buenas prácticas y sean certificados por la secretaría de Producción e Industria.

El beneficio será compensado por el Instituto Autárquico de Desarrollo Productivo (IADeP), dependiente del ministerio de Economía, Producción e Industria. El convenio fue rubricado por el presidente del BPN, Gabriel Bosco y la directora del IADeP, Anabel Lucero Idizarri.

“El financiamiento se encuadra en la línea Agro del BPN, herramienta trabajada con diferentes sectores del campo de la provincia, ajustable a los diferentes requerimientos y ciclos”, explicó el secretario de Producción e Industria, Diego García Rambeaud.

“Es importante el trabajo que el BPN ha llevado adelante con las diferentes representaciones del sector agropecuario, para amoldar las herramientas a las necesidades, en una instancia clave para el desarrollo productivo”, amplió.

La iniciativa consiste en que el IADeP realizará una bonificación sobre la tasa regular, equivalente a 4 u 8 puntos porcentuales de tasa, según establezca la secretaría de Producción e Industria.

El financiamiento puede ser destinado para inversiones en bienes de capital y capital de trabajo. Podrán ser beneficiarios aquellos productores frutícolas de Neuquén que cuenten con certificados de calidad o de producción orgánica.

Gracias a que el ministerio de Economía, Producción e Industria nuclea a todos los organismos públicos de financiamiento y a las áreas de producción, la implementación de este tipo de políticas públicas se realiza de forma más ágil y coordinada.

Detalles de la línea frutícola del BPN

Con el objetivo de apuntalar la matriz productiva regional, el BPN dispone de una línea de asistencia financiera orientada específicamente a productores de cultivos de pepita, carozo, frutos secos, vid, oliva, viveros y forrajes.

La herramienta exige una antigüedad mínima de cinco años en la actividad y contempla proyectos que apunten al incremento de la superficie productiva, la incorporación de tecnología avanzada en los procesos o el sostenimiento del capital de trabajo.

El período de amortización se determina en función del destino de los fondos. Las inversiones en bienes de capital contarán con un plazo máximo de hasta 72 meses, mientras que las asistencias para capital de trabajo se estructurarán en un plazo de 12 meses.

En todos los casos, el esquema de devolución de las cuotas será adaptable y se diseñará en consonancia con el ciclo productivo específico de cada beneficiario, garantizando la previsibilidad financiera de las empresas agropecuarias.

La solicitud del crédito se puede realizar a través de la amplia red de sucursales con las que cuenta el BPN.