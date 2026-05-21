​Finalizó la capacitación de instructores en dispositivos TASER 10 en Neuquén ​

La incorporación de estas herramientas está acompañada por un esquema obligatorio de formación, entrenamiento técnico y supervisión permanente.

Diez efectivos de la Policía del Neuquén recibieron su certificación como instructores en Dispositivos Electrónicos de Inmovilización TASER 10, dentro del proceso de incorporación de tecnología menos letal impulsado por el Gobierno provincial para fortalecer la seguridad pública y modernizar las capacidades operativas de la fuerza.

La actividad contó con la participación del ministro de Seguridad, Matías Nicolini; el secretario de Seguridad, Pablo Conforte; el subjefe de Policía,Walter San Martín; integrantes del Consejo Asesor de la Policía, autoridades de la División Tiro y Defensa Policial y personal policial de distintas unidades.

La capacitación estuvo a cargo del instructor Facundo Santucho y forma parte del programa de profesionalización destinado a preparar al personal policial para la utilización de herramientas tecnológicas de última generación bajo estrictos protocolos de actuación y estándares internacionales sobre uso racional de la fuerza.

Durante el acto, el subjefe de Policía destacó el proceso de transformación institucional que atraviesa la fuerza y aseguró que “desde que asumimos nos pusimos una serie de objetivos que poco a poco vamos logrando gracias al acompañamiento de la Provincia. Pudimos modificar nuestro marco normativo con la nueva Ley de Policía, avanzar con una ley que nos ayuda en la lucha contra el narcotráfico y también con la ley que hoy nos permite sumar estos dispositivos menos letales”.

Además, remarcó que “esto es un antes y un después en la Policía de la provincia porque representa evolución, capacitación y más herramientas para proteger tanto a la ciudadanía como al personal policial”.

Sobre la incorporación de tecnología menos leta y la capacitación de los efectivos, el jefe de la Policía del Neuquén, Tomás Díaz Pérez, sostuvos que “marca un salto cualitativo en la preparación de la fuerza” y señaló que “la capacitación permanente y la profesionalización son pilares fundamentales para construir una policía moderna, preparada y cercana a la comunidad”.

En tanto, el ministro Nicolini afirmó que la implementación de los dispositivos TASER 10 “forma parte de una decisión política clara del gobernador Rolando Figueroa de invertir en seguridad, equipamiento y capacitación”. También indicó que “estas herramientas permiten intervenir en situaciones críticas reduciendo riesgos, preservando vidas y brindando más seguridad tanto a los efectivos como a los vecinos”.

La implementación de los dispositivos TASER 10 se desarrollan dentro de una política integral que prioriza la protección de la vida, el uso racional y progresivo de la fuerza, la profesionalización policial y la incorporación de tecnología aplicada a la seguridad pública.

El modelo TASER 10 representa el desarrollo más avanzado en dispositivos electrónicos de inmovilización y cuenta con capacidad de múltiples disparos sin recarga inmediata, mayor precisión y alcance operativo, sistema de registro digital de activaciones, integración con cámaras corporales y trazabilidad completa del uso del dispositivo, garantizando mayores niveles de transparencia, control y auditoría permanente.

La incorporación de estas herramientas está acompañada por un esquema obligatorio de formación, entrenamiento técnico y supervisión permanente. Solo personal especialmente entrenado y habilitado podrá portar y utilizar los dispositivos.

Con esta implementación, Neuquén se posiciona como la primera provincia de Argentina en incorporar el modelo TASER 10, consolidando un modelo de seguridad moderno, eficiente y centrado en la protección de la ciudadanía.