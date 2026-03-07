​Finalizó el Curso de Instructores Policiales 2026 en la Escuela de Cadetes ​

Una política sostenida del Gobierno provincial orientada a mejorar la preparación de los efectivos y consolidar instituciones modernas y eficientes.

En las instalaciones de la Escuela de Cadetes de la Policía del Neuquén se llevó a cabo una emotiva ceremonia con motivo de la finalización del Curso de Instructores Policiales 2026, un espacio de formación destinado a fortalecer la capacitación y el profesionalismo dentro de la institución.

El acto fue presidido por el ministro de Seguridad, Matías Nicolini, quien estuvo acompañado por la superintendente de Apoyo y Servicios, Roxana Bello; el coordinador de Seguridad del ministerio, Ezequiel Bourdieu; el director de Institutos Policiales, Martín Van de Genatche; y el rector del Departamento Escuela de Cadetes, Marco Mora, junto con autoridades policiales, oficiales jefes, subalternos, suboficiales y representantes de la familia policial.

Durante la ceremonia se destacó el compromiso, la vocación de servicio y el esfuerzo de los efectivos que culminaron esta capacitación, quienes asumirán la responsabilidad de transmitir conocimientos y experiencias a las nuevas generaciones de policías, contribuyendo al fortalecimiento de la formación institucional.

Nicolini felicitó a los efectivos que finalizaron el curso y resaltó la importancia de la formación permanente dentro de la fuerza. “La capacitación es una de las bases fundamentales para seguir fortaleciendo nuestra institución. Cada uno de ustedes asume hoy el desafío de formar a otros, de transmitir conocimientos, valores y experiencia, que son pilares para construir una policía cada vez más profesional y cercana a la comunidad”, expresó.

El ministro subrayó que el fortalecimiento de la formación policial forma parte de una política sostenida del Gobierno provincial orientada a mejorar la preparación de los efectivos y consolidar instituciones modernas y eficientes. “Invertir en capacitación es invertir en seguridad, porque detrás de cada policía bien formado hay una mejor respuesta para la sociedad”, afirmó.

La finalización de este curso representa un paso más en el proceso de profesionalización permanente de la Policía del Neuquén