​Finalizó el curso de formación en soldadura GMAW ​

La propuesta organizada por el Centro PyME-ADENEU y la EPET 8 tuvo su primera camada de egresados. La técnica de soldadura permite ahorrar tiempo y uso de energía, además de lograr una mejor terminación.

Con el objetivo de ampliar las habilidades técnicas y la versatilidad del recurso humano de las pymes locales, el gobierno provincial facilitó el curso de “Soldador GMAW – nivel intermedio”.

La primera camada de egresados recibió sus certificados de finalización luego de dos meses de capacitación intensiva que incluyó unas 100 horas de formación.

La organización de la propuesta formativa estuvo a cargo del Centro PyME-ADENEU (ministerio de Economía, Producción e Industria), en conjunto con el Consejo Provincial de Educación (CPE) y la EPET 8 de la ciudad de Neuquén.

El acto de entrega de certificados contó con la participación de Facundo López Raggi, referente de Metalmecánica y Sustentabilidad del Centro PyME-ADENEU, de Marcos Rodríguez, director de la EPET 8 y Gustavo Liboreiro, director provincial de Educación Técnica y CERET del CPE.

La soldadura GMAW o MIG/MAG es un proceso de soldadura por arco bajo gas protector con electrodo consumible.

Adrián Zúñiga, profesional a cargo del curso explicó: “El proceso se denomina MIG/MAG porque puede trabajar con un gas activo o inerte y la diferencia principal es que el electrodo que tiene es continuo, entonces podemos soldar sin parar y tener un ahorro de tiempo importante, llegando siempre al mismo fin que es unir piezas de distintas calidades de acero”.

Entre los beneficios de esta técnica de soldadura, Zúñiga destacó “la velocidad de trabajo, la calidad de terminación y el ahorro de energía, porque al hacer los trabajos tan rápido nos ahorramos los tiempos de amolado”.

Zúñiga señaló que la soldadura GMAW “se utiliza muchísimo en metalúrgica y en los talleres de chapa y pintura, pero falta que se introduzca en el proceso de la industria”.

Santiago Ruiz fue uno de los egresados del curso y en la actualidad se desarrolla en el sector de soldadura de la empresa “Hidromec”. “En la empresa hacemos reparación y mantenimiento de equipos para fracturas, se hace soportería, pasarelas, hacemos todo tipo de mantenimientos” comentó Ruiz.

El flamante egresado valoró el conocimiento del profesor Zúñiga, “experiencia que voy a tratar de volcar en el trabajo”, manifestó y agregó que “la técnica tiene muchos beneficios con respecto al nivel de tiempo, y es mejor estéticamente” sostuvo Ruiz.

La soldadura GMAW, en su nivel intermedio, se emplea ampliamente en sectores como la metalmecánica, la industria automotriz, la construcción y la fabricación de equipos agrícolas.

Su versatilidad permite unir aceros al carbono, inoxidables y aleaciones de aluminio, aportando calidad, velocidad y eficiencia en proyectos industriales y de herrería avanzada.

Trabajo conjunto

El curso contó con el aval del Centro PyME-ADENEU y del Consejo Provincial de Educación. Si bien la capacitación es arancelada, el Centro PyME-ADENEU cofinanció el 50 por ciento del costo de la capacitación.

Por su parte, las pymes que fueron seleccionadas para formar a su personal tienen la posibilidad de cancelar su porcentaje en distintos pagos a convenir con la Agencia.

Para la EPET 8, que puso a disposición el taller y los materiales para las tareas prácticas, la realización del curso le permitirá sumar 10 equipos de soldadura MIG/MAG que fueron adquiridos por el Centro PyME-ADENEU.