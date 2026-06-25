​Figueroa y la Davis: “Es el resultado de un trabajo que venimos haciendo hace tiempo” ​

Se jugará entre el 19 y el 20 de septiembre y será la primera vez que el tradicional certamen se dispute en la Patagonia. Argentina recibirá a Turquía buscando su victoria N° 100 y el pase a los Qualifiers 2027. El evento en la capital neuquina se financiará con fondos privados.

En las últimas horas se confirmó una noticia histórica para la Provincia del Neuquén. Entre el sábado 19 y el domingo 20 de septiembre, el estadio Ruca Che será sede de la serie entre Argentina y Turquía por la Copa Davis. Se trata del máximo certamen tenístico entre representativos nacionales a nivel mundial.

“Esto es resultado de un trabajo que venimos haciendo con el intendente Mariano Gaido desde hace un largo tiempo. Ya estamos armando el esquema de financiamiento para que el Estado no ponga un centavo. Algunas operadoras van a participar como auspiciantes. Seremos sede de un evento de prestigio internacional, que llega por primera vez a la Patagonia”, afirmó el gobernador Rolando Figueroa.

Por su parte, la ministra de Juventud, Deportes y Cultura, Josefina Codermatz, destacó la importancia de esta confirmación y expresó: “Que el Ruca Che, que es la Casa de la Gente, sea sede de un evento internacional de esta magnitud nos llena de orgullo. Es una oportunidad histórica para seguir posicionando a Neuquén como una provincia capaz de recibir grandes acontecimientos deportivos, que además generan movimiento económico, ocupación hotelera y un importante impacto para distintos sectores de nuestra comunidad”.

La confirmación de la llegada de la Copa Davis es resultado de un trabajo articulado entre el Gobierno provincial, la municipalidad de Neuquén, la Asociación Argentina de Tenis y las empresas del sector privado que acompañan en este desafío histórico.

Como parte de los preparativos, el estadio Ruca Che atravesará un proceso de adecuación especial para cumplir con las exigencias establecidas por la Federación Internacional de Tenis. El estadio contará con una cancha de superficie rápida, para lo cual se instalará un piso técnico, una alfombra específica y un sistema de capas de pintura especial que permitirá generar las condiciones reglamentarias requeridas para el certamen.

Desde la organización adelantaron que próximamente se brindarán más detalles vinculados a la venta de entradas y del proceso de acreditación para los medios de prensa.

Evento histórico

La llegada de la Copa Davis representa un nuevo hito para el deporte neuquino y vuelve a poner al Estadio Ruca Che, dependiente de Emprendimientos Culturales y Deportivos Neuquinos SE (Ecydense), como protagonista de grandes acontecimientos que convocan a miles de aficionados.

Con esta confirmación, Neuquén se convierte en la sexta provincia donde se disputará una serie de Copa Davis en territorio nacional: además de la ciudad autónoma de Buenos Aires, desde 1931 a la fecha la Selección pasó por las provincias de Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, San Juan y Santa Fe. De esta forma, será la primera serie que se desarrolle en la Patagonia argentina, y la más austral de la historia.

Edición 2026 de la Copa Davis

La serie entre Argentina y Turquía corresponde al Grupo Mundial I. Argentina lleva dos años y medio sin jugar como local, desde que Rosario recibió la serie en 2024. Estará en juego un pase a los Qualifiers 2027 de la Copa Davis.

El evento marcará el debut en casa del capitán Javier Frana, en su segundo año al frente del equipo albiceleste. Como parte de una temporada de celebración por los 10 años de la conquista de la Copa Davis en 2016, Argentina buscará la victoria N°100 en toda la historia de la competición (récord actual: 99-75).