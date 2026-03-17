​Figueroa y Banderet inauguraron obras en Añelo ​

El gobernador también encabezó la entrega de una vivienda para la Policía e infraestructura que permitirá acompañar el crecimiento de la capital de Vaca Muerta.

El gobernador Rolando Figueroa y el intendente Fernando Bandert encabezaron este lunes en Añelo la inauguración de una vivienda para la Policía, un nuevo edificio que albergará a las divisiones Investigaciones y Criminalística de la fuerza provincial, la entrega de viviendas municipales y un parque industrial privado que permitirá ordenar la radicación de empresas proveedoras de servicios para Vaca Muerta.

Durante la jornada, el gobernador destacó el trabajo conjunto con el municipio y subrayó el desarrollo de Añelo. “La construcción de la sustentabilidad social ha sido una tarea que la hemos llevado adelante en conjunto”, expresó.

Figueroa también resaltó el ritmo de crecimiento de Añelo y reconoció que “son pasos adelante que necesitábamos dar y fundamentalmente la ciudad necesitaba. Ese compromiso con la comunidad se ve plasmado en la cantidad de cuadras de pavimento, cerca de 45, que hacen que Añelo esté progresando a pasos agigantados”, añadió.

De las actividades participaron los ministros Jefe de Gabinete, Juan Luis Ousset, de Energía, Gustavo Medele, de Economía, Producción e Industria, Guillermo Koenig y de Salud, Martín Regueiro. También estuvieron presentes el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín; la vicepresidenta segunda de la Legislatura, Daniela Rucci; y el delegado regional de Vaca Muerta, Milton Morales.

Recorrida

La jornada comenzó con la inauguración de la Planta de Gas La Meseta, una obra que ampliará el acceso a este servicio esencial en uno de los sectores de mayor crecimiento urbano de la ciudad. Luego, la comitiva inauguró el nuevo edificio de las divisiones Criminalística e Investigaciones de la Policía provincial, donde se realizó la entrega de una vivienda.

La nueva infraestructura para estas dos divisiones de la Policía permitirá fortalecer el trabajo investigativo y pericial en la región, optimizando la capacidad operativa de la fuerza en una zona estratégica vinculada al crecimiento de la actividad hidrocarburífera.

De ese acto inaugural también participaron el subjefe de Policía, Walter San Martín; integrantes del Consejo Asesor Superior (CAS), autoridades de la dirección Seguridad Vaca Muerta y demás jefes policiales.

Más tarde, el mandatario participó de la entrega de 14 viviendas sociales para familias, en respuesta a la creciente demanda habitacional que acompaña el aumento poblacional en la capital de Vaca Muerta.

La agenda concluyó con la inauguración del Salón de Usos Múltiples (SUM) del barrio La Meseta, un espacio destinado a actividades deportivas, culturales y comunitarias.

Banderet valoró el acompañamiento del gobierno provincial y aseguró que las obras forman parte de una política sostenida para mejorar la calidad de vida en la ciudad. “Para nosotros es un orgullo y quiero agradecerle públicamente al gobernador por el compromiso con la comunidad y por acompañar permanentemente con infraestructura y desarrollo”, expresó.

Remarcó además la importancia del nuevo SUM para el barrio La Meseta, donde funcionan 15 talleres municipales que se ampliarán para fortalecer la contención social para las familias.