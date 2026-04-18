​Figueroa: “Vamos a perseguir en toda la provincia a los que les destruyen la vida a nuestros chicos” ​

El gobernador destacó el operativo contra las drogas que se realizó este viernes en Chos Malal y remarcó que hay 101 personas condenadas en la provincia desde que se desfederalizó la lucha contra este tipo de delitos.

“Vamos a perseguir en cada rincón de la provincia a los que les destruyen la vida a nuestros chicos”, expresó este sábado el gobernador Rolando Figueroa durante el acto por el 40° aniversario de Caviahue-Copahue.

“Hoy estamos anunciando un secuestro de droga muy importante en Chos Malal”, dijo Figueroa y aseguró: “Estamos muy orgullosos de nuestra Policía del Neuquén, que con la investigación y el seguimiento de cada uno de los temas, nos permite estar dándoles estas noticias a todos los vecinos”.

El mandatario recordó que desde su gestión se propició la decisión y se acordó entre todos los poderes del Estado “combatir el microtráfico o el narcomenudeo en la última etapa”. “No quiere decir que sea chico, sino que es la venta minorista”, aclaró.

“Hemos hecho una ley, hemos federalizado la lucha contra la droga, y esto lo podemos hacer porque tenemos una excelente policía; una policía honesta, trabajadora y que se enfoca en cada uno de los temas. Estamos muy orgullosos de nuestra Policía del Neuquén”, indicó.

“Fíjense el cambio que tenemos: desde hace un año que asumimos la lucha contra la venta de droga en la parte minorista y ya tenemos 101 personas con sentencia”, aseguró y destacó la participación ciudadana con las denuncias anónimas que se hacen a través del código QR.

Se desarticuló importante casa de venta de droga en Chos Malal

La Policía del Neuquén realizó este viernes un allanamiento en Chos Malal y logró secuestrar el equivalente a 68 mil dosis de cannabis sativa, dinero en efectivo, tres vehículos y teléfonos celulares, entre otros elementos. Además, una persona mayor de edad fue detenida.

Este viernes, a las 21.45, personal de la División Antinarcóticos Chos Malal llevó adelante un allanamiento en un domicilio ubicado sobre calle 25 de Mayo, en el barrio Centenario I de la localidad. El procedimiento se desarrolló como parte de una investigación judicial en curso y arrojó resultados significativos en la lucha contra el narcotráfico a nivel local.

Como resultado del operativo, una persona mayor de edad fue detenida por disposición del fiscal interviniente y trasladada a la Comisaría 24, donde quedó a disposición de la Justicia para la correspondiente formulación de cargos. En tanto, otras personas identificadas en el lugar permanecen en libertad, supeditadas a la causa.