​Figueroa tomó juramento a los nuevos miembros del Gabinete provincial ​

Josefina Codermatz y Tanya Bertoldi juraron como ministras. Mientras que Gustavo Coatz, Rubén Etcheverry, Lorena Barabini, María Fernanda Villone, Pablo Castillo, Miryan Abojer, María Eugenia Ferraresso y Ana Servidio lo hicieron como secretarios y secretarias.

El gobernador Rolando Figueroa tomó juramento y entregó los decretos de designación a los nuevos miembros del Gabinete provincial, durante un acto que encabezó esta tarde en Casa de Gobierno.

Juraron Josefina Codermatz, como ministra de Juventud, Deportes y Cultura; Tanya Bertoldi, como ministra de Infraestructura; Gustavo Coatz, como secretario del Interior; Rubén Etcheverry, como secretario del Consejo de Planificación y Acción para el Desarrollo (Copade); Lorena Barabini, como secretaria de Mujeres y Diversidad; María Fernanda Villone, como secretaria de Deportes y Cultura; Pablo Castillo, como secretario de Trabajo; Miryan Abojer, como secretaria de Desarrollo Humano; María Eugenia Ferraresso, como secretaria de Obras Públicas; y Ana Servidio, como secretaria de Vivienda y Hábitat.

Además, se entregaron los decretos de designación a Joaquín Perrén, como secretario ejecutivo permanente de la Agencia Neuquina de Innovación para el Desarrollo (ANIDE); Karina Montecinos, como subsecretaria de Mujeres y Diversidad; Natalia Fenizi, como subsecretaria de Derechos Humanos; Juan Manuel Morales, como subsecretario de Industria y Modernización; y Carlos Vivero, como subsecretario de Atención Ciudadana.

Tras la jura, los 11 ministerios del Gabinete provincial serán: Jefatura de Gabinete (a cargo de Juan Luis Ousset); Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos (Jorge Tobares); Educación (Soledad Martínez); Economía, Producción e Industria (Guillermo Koenig); Trabajo y Desarrollo Humano (Lucas Castelli); Juventud, Deportes y Cultura (Josefina Codermatz); Salud (Martín Regueiro); Seguridad (Matías Nicolini); Energía (Gustavo Medele); Infraestructura (Tanya Bertoldi); y Turismo, Ambiente y Recursos Naturales (Leticia Esteves).

La palabra de las nuevas ministras

Bertoldi comentó que uno de los desafíos de su nueva función es “eliminar definitivamente las escuelas tráiler”. “En la provincia del Neuquén tenemos casi 65 instituciones educativas aún como escuelas tráiler. Este año ya comenzamos a licitar 35, y el año que viene tenemos que achicar las 30 faltantes para eliminar definitivamente las escuelas tráiler y generar edificios educativos como todos los neuquinos y neuquinas merecen”, manifestó.

Codermatz expresó su agradecimiento con el gobernador porque “nos dé lugar a jóvenes en estos espacios de mando y de liderazgo. Muy honrada y muy emocionada por eso”. “Estoy emocionada, con muchas ganas de trabajar para las juventudes, la cultura y el deporte”, indicó.

La nueva ministra explicó: “Estaba como directora de IADEP, así que hemos trabajado también articuladamente con cultura y con jóvenes para darles créditos. Ahora seguiremos en esa línea de trabajo y ampliando el horizonte de las diferentes subsecretarías”.

Por último, dijo que el pedido que le hizo el gobernador es que “trabajemos fuertemente en las tres áreas, pero sobre todo con los jóvenes, incorporando también a la cultura y el deporte como dos ejes fundamentales y a los jóvenes transversalmente en todas las áreas de gobierno”.