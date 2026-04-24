​Figueroa: “Todo lo que estamos haciendo responde a un plan” ​

El gobernador Rolando Figueroa encabezó el acto por el aniversario 38 de Los Guañacos, donde destacó las obras de infraestructura que se están desarrollando en la localidad y en el norte neuquino.

El gobernador, Rolando Figueroa, encabezó este miércoles el acto por el 38 aniversario de Los Guañacos y puso el acento en que las distintas obras de infraestructura que se están realizando en la localidad y la región del Alto Neuquén “responden a un plan”. Aseguró que desde la actual Gestión de gobierno “administramos el Estado de otra manera”, y cuestionó que anteriormente “nos hacían aplaudir canchitas de fútbol en pueblo donde no hay gas, electricidad, ni las cuestiones sanitarias resueltas”.

Figueroa explicó que el plan de obras públicas que lleva adelante la Provincia es posible gracias al ordenamiento de las cuentas del Estado. Señaló que “en términos reales” se están recibiendo “los mismos recursos que en el año 2023”, y, en ese contexto, señaló que “antes se iban recursos de todos los neuquinos en distintas cosas que no generaban impacto y no se visualizaba progreso en muchos lugares”.

Por ese motivo, afirmó que “comenzamos a trazar un plan, comenzamos con cuestiones básicas, porque es importante tener todas las condiciones básicas o las necesidades básicas satisfechas, para ir mirando un poco más allá”.

El gobernador enfatizó en la red de gas que se está ejecutando en distintas localidades del norte neuquino, donde el tramo que abastece a Los Guañacos fue inaugurado en junio del año pasado, y este martes se habilitó la obra en Villa del Nauheve. Por ese motivo manifestó que “para mí era muy importante eliminar todas esas injusticias, llegar con gas a distintos lugares”.

También destacó la infraestructura educativa, durante la jornada se realizó la firma de un acta acuerdo con la presidenta de la comisión de fomento, Alejandra Vázquez, para formalizar el inicio de la obra del playón deportivo que se construirá en la escuela primaria 262 de la localidad. “El playón es una ratificación que para nosotros la inversión en educación es la inversión más importante que debemos tener. La inversión en educación es lo que nos va a permitir poder tener movilidad social, mejorar los pueblos y sobre todo mejorar socialmente”, sostuvo.

Por su parte, la presidenta de la comisión de fomento, señaló que las obras que se están desarrollando “no son un milagro ni una casualidad. Llegaron por una decisión política del gobernador Rolando Figueroa” y aseguró que se trata de “una decisión que no miró distancia, ni ventajas propias. Miró personas, miró familias, miró el derecho a una mejor calidad de vida”.

Entre otros aspectos, Vázquez destacó que “se está construyendo el gimnasio de 1150 metros cuadrados, una obra que nos habían prometido durante muchos años y hoy vemos cómo avanza día. Está en un 50% de avance y, señor gobernador, si Dios quiere y el tiempo así lo permite, vamos a estar inaugurándolo a fines de este año. No es un milagro ni una casualidad”.

Las actividades fueron acompañadas por la comunidad de Los Guañacos, también participaron los ministros de Jefatura de Gabinete, Juan Luis “Pepé” Ousset; de Infraestructura, Tanya Bertoldi; y el secretario del Interior, Gustavo Coatz.