​Figueroa resaltó el desarrollo de infraestructura para generar igualdad territorial ​

El gobernador, Rolando Figueroa, expuso en un ciclo organizado por la Cámara de la Construcción Argentina (CAMARCO), en Buenos Aires. Aseguró que el plan provincial de obras busca eliminar injusticias territoriales para lograr que los neuquinos vivan mejor.

El gobernador, Rolando Figueroa, participó este martes del Ciclo Construyamos Puentes, organizado por la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), en el predio ferial de La Rural en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Durante su intervención en el panel sobre infraestructura económica y social junto a su par de Catamarca, Raúl Jalil, el mandatario neuquino abordó la estrategia que lleva adelante la provincia en materia de infraestructura para ordenar el crecimiento de la región, los desafíos habitacionales, viales y productivos.

Figueroa enfatizó que el horizonte de la gestión provincial es “desarrollar la infraestructura” y aseguró que esto “es generar igualdad, es comunicarse, es eliminar injusticias”. En este sentido, recordó que, si bien el objetivo de la producción de gas y petróleo provincial apunta a abastecer al país y la región, señaló que las localidades neuquinas productoras de gas históricamente no contaban con este servicio y enfatizó: “Esa es una carrera de construcción, de sustentabilidad social que para nosotros es prioritaria. Que los neuquinos vivan mejor, esa es nuestra prioridad”.

Figueroa precisó que en el trascurso de la actual gestión de gobierno la provincia proyecta destinar 1.000 millones de dólares anuales en obras. Entre los principales logros, destacó la repavimentación de las rutas provinciales existentes y la pavimentación de 1.000 kilómetros nuevos, la construcción de 85.000 metros cuadrados distribuidos en nueve escuelas técnicas, la ejecución de hospitales y la extensión de la red de gas hacia las localidades cordilleranas. “Para poder lograr que a partir de una roca una provincia crezca se necesita mucho trabajo de mucha gente”, reflexionó al analizar el impacto de Vaca Muerta en la economía provincial.

Por otro lado, se refirió a los pilares de la sustentabilidad social que se trabajan de forma conjunta desde el Ejecutivo con las operadoras, y enumeró el programa de becas Gregorio Álvarez, que es único en el país y reconocido por la UNESCO, con 20.000 estudiantes beneficiados; la prioridad del empleo local que permitió disminuir la desocupación un 65% en dos años; el desarrollo de infraestructura y la contratación de empresas regionales que sean competitivas. “El que no invierte en educación no puede invertir en nada más”, sostuvo.

A nivel macroeconómico, remarcó la importancia del RIGI como un acelerador de las inversiones y repasó el ordenamiento interno del Gobierno que permitió cancelar el 50% de la deuda pública heredada. Advirtió que este ecosistema económico, sumado al impulso de la industria, llevó a que Neuquén alcance un crecimiento del 12% anual. “Nosotros tomamos la decisión de ordenar el estado, pero para redistribuir”, explicó e hizo hincapié en la eliminación de gastos superfluos y de jubilaciones de privilegio para destinar esos recursos a educación, salud y seguridad.

También analizó la integración regional y la necesidad de abrir nuevos mercados, destacó la visión conjunta que mantiene con su par de Río Negro, Alberto Weretilneck, para generar licencia social y transformar a la provincia vecina en un polo exportador patagónico.

Por último, convocó a todos los sectores a involucrarse y aprovechar este momento, al cual consideró “histórico”, y al que definió no como un desafío político sino generacional. “Nosotros consideramos que es la última gran oportunidad para Neuquén y también creemos que es la última gran oportunidad para la Argentina”, concluyó.

Durante la jornada, también expuso el presidente de CAMARCO, Gustavo Weiss, quien detalló que el encuentro “es el ámbito donde la cámara expresa su mirada estratégica sobre la Argentina, sobre la infraestructura y sobre el futuro”. Advirtió que el país “atraviesa un momento económico y social complejo, marcado por restricciones, tensiones y desafíos acumulados durante largos años”.

Weiss se refirió a la necesidad de que el Estado desarrolle infraestructura, para el desarrollo. Advirtió que, si bien “el orden macroeconómico es una condición necesaria”, la postura de la cámara es que “la infraestructura no es un gasto. La infraestructura es inversión”.

También se expresó el secretario de Organización y Asuntos Gremiales de la UOCRA a nivel nacional, Rubén Pronotti. Durante su intervención destacó a Neuquén como provincia que lidera la generación de empleo en la construcción.

Detalló que “estamos viviendo una larga y crítica situación de parálisis del nivel de actividad y casi más de 90.000 compañeros y compañeras han perdido su empleo, un 20% del padrón activo. Se vislumbra una recuperación con cierto grado de certeza, la caída generalizada llegando en alguna zona a más del 50% respecto de los números del medio del 2023”.

En este contexto aseguró que “la única provincia que representa un cierto crecimiento en Neuquén en donde se pasó de un poquito más de 22 a 24.800, cifra de compañeras y compañeros”.