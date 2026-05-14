​Figueroa recorrió la obra que duplicará la provisión de agua en Neuquén, Plottier, Centenario y Vista Alegre ​

El abastecimiento a la meseta y la ampliación de la capacidad de potabilización de la planta de Mari Menuco atenderá la demanda creciente de cuatro localidades de la Región Confluencia.

El gobernador Rolando Figueroa supervisó este jueves el avance de una mega obra que garantizará la provisión de agua segura y de calidad a cuatro localidades de la región Confluencia. Se trata del abastecimiento a la meseta y la ampliación de capacidad de potabilización de la planta de Mari Menuco, que atenderá la demanda creciente de Neuquén, Plottier, Centenario y Vista Alegre.

Es la obra de agua más importante que realizará la actual gestión por la inversión que requerirá y el impacto que tendrá cuando esté finalizada. Para llevarla adelante se realizó una licitación en la que se presentaron nueve ofertas y se gestionó el financiamiento externo a través del Programa de Equilibrio y Desarrollo Territorial de la Provincia del Neuquén del Banco de Desarrollo de América Latina-CAF.

Los trabajos cuentan con una inversión superior a los 39.330 millones de pesos y el grado de avance es cercano al 3%. Por la magnitud que tiene el proyecto se dividieron los trabajos en tres rubros: el primero consiste en la reparación de la cañería del acueducto existente y ejecución del canal de riego; el segundo refiere a la duplicación de la planta potabilizadora existente; y el tercero será para la derivación de nexos Nueva Esperanza-W1 Y W2.

Durante la visita a la obra, el secretario de Ambiente y Recursos Naturales, Hipólito Salvatori destacó la “decisión estratégica del gobernador en aportar los recursos para darle servicios al gran crecimiento que tenemos” y comentó que las localidades que se beneficiarán con la obra “vienen creciendo a tasas de cuatro veces la media de la Argentina”.

“Con la demanda que tenemos habitacional, tenemos que proveer servicios de calidad. Por eso esta decisión de invertir en duplicar la planta potabilizadora que tenemos actualmente, lo cual nos llevaría a poder abastecer de agua potable a un millón de personas, siempre y cuando sigamos trabajando en el cuidado y en el uso eficiente del agua”, señaló.

El secretario de Ambiente y Recursos Naturales remarcó la importancia del “trabajo articulado” entre la UPEFE, que estructuró el financiamiento; el EPAS, que “está haciendo el contralor y el diseño del proyecto”, y las empresas neuquinas que “la están construyendo y llevando adelante”.

El gerente de Producción del EPAS, Luciano Debbaudt Bautista consideró que se trata de “una obra fundamental para la provincia” y explicó que cuenta con una inversión de más de 39.330 millones de pesos y un avance del 2,95%.

“Nos va a permitir más de 20 años de proyección de agua para el crecimiento”, recalcó y detalló que “contempla la duplicación de la actual planta potabilizadora, que actualmente procesamos entre 10.500 y 11.000 metros cúbicos por hora”.

Informó que también conlleva la reparación integral del acueducto de abastecimiento desde la toma Mari Menuco, además de la red, tanques y cisternas “para poder llegar a cada vecino con agua de calidad y en la cantidad que se merece”. “Estamos trabajando para alcanzar los objetivos y estar a la altura de lo que necesitan todos los neuquinos”, finalizó.

La secretaria de Jefatura de Gabinete de la municipalidad de Neuquén, María Pasqualini consideró que es una obra “sumamente importante, que duplica el caudal, resuelve situaciones actuales de demanda de agua en determinados barrios y sectores, pero también prevé el crecimiento de la ciudad”.

Señaló que la ampliación del abastecimiento permitirá llegar a “el corredor, la ampliación del ejido, el desarrollo de un nuevo parque industrial, el parque solar y los futuros loteos”.

“Es una obra importantísima, con una inversión muy importante que está llevando adelante el gobierno de la provincia para resolver un problema actual y anticiparse al desarrollo de la ciudad y de las ciudades cercanas”, aseveró la secretaria municipal.

De acuerdo con la descripción del proyecto, las obras se ubicarán en la zona del Norte de Neuquén capital y al sureste de Centenario. Comenzarán en la toma del lago Mari Menuco, seguirán por la planta potabilizadora de Neuquén y finalizarán en el barrio Z1-PIN y Hospital Norpatagónico.