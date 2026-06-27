​Figueroa prorrogó la emergencia agraria por sequía ​

El Gobierno provincial extendió por seis meses la emergencia y el desastre agrario en casi todo el territorio neuquino. La medida busca acompañar a los productores afectados por un déficit hídrico histórico y sostener la actividad agropecuaria.

A fin de planificar e implementar medidas que contribuyan a la sostenibilidad de los sistemas productivos, el gobernador Rolando Figueroa, prorrogó la emergencia agraria y el desastre agrario por sequía en todo el territorio de la Provincia del Neuquén, con excepción de los valles irrigados de los departamentos Añelo y Confluencia para las actividades agropecuarias, mediante el decreto 862/2026.

La norma se rige bajo lo dispuesto en los decretos 1303/2025 y 17/2026, y de la Ley 3117, por el término de seis meses a partir del 1 de julio del 2026.

Además, establece que el régimen de emergencia está dirigido a los productores que posean certificado de emergencia o desastre agrario, en función del grado de afectación de la capacidad productiva de sus explotaciones.

En este sentido, se presentaron informes de los organismos competentes en la materia, como el informe hidrometeorológico de cuencas de los ríos Limay y Neuquén, elaborado por la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) comunicando que los pronósticos de precipitaciones resultarían deficitarios.

Asimismo, en dicho informe se consigna que el 70 por ciento de las precipitaciones en estas cuencas se producen en el período mayo a agosto, altamente deficitario en 2025, lo que se manifiesta como un fuerte déficit hidrológico en los caudales de los ríos Neuquén, Limay y Collón Curá. En este punto, el informe sostiene que en la cuenca del Collón Curá y del Neuquén los caudales diarios fueron iguales e incluso menores al mínimo histórico del año 1998.

Por otra parte, informes técnicos del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) evidenciaron la persistencia de un déficit hídrico estructural, con caudales por debajo de los valores históricos, escasa acumulación nival y precipitaciones deficitarias, lo que afecta de forma directa a las actividades productivas agropecuarias.

Cabe destacar que en las actividades a campo que los técnicos de la subsecretaría de Producción realizan durante todo el año, se observaron que las condiciones de sequía no sólo se han mantenido en gran parte del territorio provincial, sino que se magnificado por la disminución de oferta forrajera que se suma a la disminución de la cantidad y calidad de la floración de las especies nativas e implantadas.