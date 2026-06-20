​Figueroa llega a su objetivo: toda la provincia en obras ​

El gobernador destacó la ejecución de mil proyectos de infraestructura y la creación de un corredor vial de más de 600 kilómetros, que integrará 20 localidades y 20 lagos. Además, repasó el impacto del GNL en el desarrollo de la provincia y confirmó incentivos impositivos para fomentar el empleo local.

El gobernador de la provincia del Neuquén, Rolando Figueroa, realizó un repaso sobre el plan de infraestructura y las proyecciones de crecimiento poblacional y económico de Neuquén. Durante una entrevista radial, el mandatario destacó, este sábado, el impacto de las políticas de empleo y la inminente llegada de inversiones para la región.

Respecto de la obra pública, el titular del Ejecutivo provincial aseguró que “en octubre vamos a tener 1.000 obras en marcha. Es un récord histórico, eso es a partir de la monetización y la utilización consciente y eficiente de los recursos de Vaca Muerta”, afirmó, y agregó que “en diciembre nosotros vamos a tener a toda la provincia en obras. En todas las localidades vamos a tener obras”.

Dentro de este plan, detalló la creación de un corredor vial estratégico para potenciar el turismo y la conectividad de todo el territorio. Explicó que se trata de un recorrido de “casi 650 kilómetros, que va a unir desde Varvarco hasta Villa La Angostura, 20 pueblos por asfalto, 20 lagos y que se van a unir por cinco pasos internacionales”, explicó. Además, confirmó que cuando finalice la veda invernal iniciarán los trabajos viales en el centro provincial para llegar “con pavimento hasta el Salto del Agrio”.

En materia laboral, Figueroa destacó los resultados del programa Emplea Neuquén para reducir la asistencia estatal e impulsar el trabajo formal. Explicó que se pasó “de tener 30.000 personas asistidas a 5.700”, y remarcó que “11.000 personas han conseguido empleo”, a través de diversas herramientas que se han implementado desde el Ejecutivo para la capacitación de los neuquinos.

A su vez, para profundizar esta inserción, anticipó una nueva medida para impulsar al sector privado: “A partir de generar trabajo en donde ingresen desocupados neuquinos, vamos a ir liberando el impuesto a los Ingresos Brutos. Entonces, gana la provincia, porque la gente tiene trabajo, y a su vez las empresas van a pagar menos impuestos”.

Por otra parte, se refirió a la nueva etapa de Vaca Muerta, la industrialización y la exportación. Expresó que este escenario significa una oportunidad histórica para Cutral Co y Plaza Huincul. “A 30 años de aquella pueblada, nosotros estamos trabajando nuevamente en darle una herramienta a partir del GNL (gas natural licuado) para que la actividad económica renazca en la comarca petrolera”, sostuvo.

En consonancia, defendió la aceleración de los proyectos de gas licuado frente al nuevo escenario geopolítico y el auge tecnológico global. “La inteligencia artificial incrementó tanto la demanda eléctrica, que necesitamos más gas. El gas es la transición”, fundamentó.

Figueroa comentó los resultados de la última agenda de trabajo que desplegó en Europa, para atraer inversiones; y subrayó que el mercado internacional busca seguridad energética para no depender de un solo proveedor, por lo que instó a aprovechar la ventana de tiempo actual. “Es la monetización del subsuelo, que viene a ser como una cosecha que la tenemos que colocar porque si no la vamos a perder; es el momento”, enfatizó, recordando que la correcta adhesión a los regímenes de inversión atraerá 1.800 millones de dólares en regalías en los próximos cuatro años.

A raíz de esta cadena de valor, anunció la incorporación de Zapala como un nodo logístico clave a partir del hallazgo de canteras de arenas neuquinas en sus cercanías. Al respecto, anticipó que “en julio vamos a hacer la primera experiencia bimodal de transporte”, en trenes y camiones.

El mandatario también analizó el crecimiento de la población impulsado por la actividad productiva, que impone la planificación sobre la que se viene trabajando. “Creo que Neuquén va a ir creciendo a razón de 25.000 o 30.000 habitantes por año”, estimó, y proyectó que “en el 2030 vamos a estar cerca del millón de habitantes”.

Acerca del futuro de la provincia frente a esta era de expansión y recursos estratégicos, el gobernador destacó que las decisiones actuales moldearán las próximas décadas, por lo que llamó “a dejar de lado cualquier mezquindad política”. Aseguró que la actual coyuntura representa “un desafío generacional” y garantizó que la gestión de gobierno mantiene los brazos abiertos para absolutamente todos los que deseen sumarse al desarrollo del territorio: “Abramos los brazos para hacer grande a Neuquén”, concluyó.