​Figueroa: La Ley de GNL “nos va a permitir llenar los ductos” ​

El gobernador neuquino, acompañado por su par rionegrino, participó de una jornada en la que empresas de ambas provincias recibieron información sobre herramientas financieras que permitirán potenciar su desarrollo a partir de Vaca Muerta.

El gobernador de la provincia del Neuquén, Rolando Figueroa y su par de Río Negro, Alberto Weretilneck encabezaron este viernes una jornada de trabajo que tuvo como objetivo difundir una serie de herramientas financieras que se ofrecen para el desarrollo de proveedores de Vaca Muerta.

Organizada por el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y ambas provincias, la jornada reunió a empresas, entidades financieras y referentes del sector productivo para acercar instrumentos que amplíen el acceso al financiamiento y fortalezcan las cadenas de valor vinculadas a la industria hidrocarburífera.

Durante su discurso de apertura, Figueroa remarcó que la provincia del Neuquén tiene una historia de más de cien años en materia de hidrocarburos, aunque aseguró que “ahora el progreso, los tiempos y el nuevo mundo nos imponen un nuevo desafío y ese nuevo desafío, sin lugar a dudas, lo tenemos que construir con Río Negro”.

“En Neuquén pudimos partir antes que otras provincias porque teníamos el ecosistema armado”, dijo y destacó “la rapidez con que Río Negro ha podido construir el ecosistema para poder vincularse en un hub exportador, para poder vender todo lo que producimos nosotros al mundo en esta nueva etapa”.

Remarcó de Weretilneck “la mirada de poder construir la exportación de lo nuestro por un puerto patagónico”. “Eso para nosotros fue importantísimo”, señaló y añadió: “Hoy estamos creciendo como equipo”.

“Si no construimos las herramientas que son necesarias para generar desarrollo con la infraestructura en la cabeza, no vamos a poder llegar a la provincia que queremos y no vamos a poder abastecer ni el GNL ni el petróleo de exportación”, afirmó y remarcó que “tenemos que elevar al 2030 la producción, por lo menos, al doble. Vamos a hacer un 2x, que nos va a brindar la oportunidad de duplicar las regalías”.

“Cada una de las decisiones que tomamos hoy son las que van a impactar en el futuro”, afirmó Figueroa y destacó que desde el gobierno neuquino “mandamos una Ley de GNL a la Legislatura para que sea aprobada la semana que viene, porque nos va a permitir llenar los ductos”. “Si no llenamos los ductos a valores competitivos para poder salir al mundo, no vamos a poder vender la producción”, enfatizó.

Hizo una proyección de los ingresos de las regalías y detalló: “En el 2027, vamos a tener este salto porque vamos a vender más petróleo. En el 2028 y 2029, fundamentalmente, vamos a vender más gas”.

Dijo que el proyecto de GNL es un nuevo paso en materia de comercialización del gas de Vaca Muerta y explicó que, como instancia previa, se ingresó en una etapa de sustitución de importaciones, de exportación a países vecinos y también se está “eliminando esa gran injusticia” de que localidades de la provincia no tengan el servicio.

“Tenemos que salir al mundo”, dijo y pidió tener una mirada a 2030. “Si no somos competitivos, nadie nos va a comprar”, expresó y añadió: “El mercado pone los valores; somos tomadores de precios. Si no somos competitivos, no vamos a poder colocar nuestra producción”.

“Neuquén tiene que crecer de la mano con Río Negro”, aseguró Figueroa y recalcó que las dos provincias “estamos tiñendo de verde todos los ratios cuando uno comienza a analizar lo que se genera en el país”. “El desafío es cómo ese crecimiento nos impacta favorablemente en el metro cuadrado. Tiene que redistribuirse en rutas, escuelas, hospitales, en llegar con el gas a distintos lugares, en poder hacer viviendas”, sostuvo.

“Es la última gran oportunidad que va a tener la provincia del Neuquén para transformar su economía. Y estamos convencidos de que, de la mano de Neuquén, la Norpatagonia y Río Negro, es la última gran oportunidad que va a tener el país”, dijo Figueroa y concluyó: “No es un desafío político ni sectorial, lo hemos tomado como un desafío generacional”.

Por su parte, Weretilneck consideró que la jornada “refleja el momento que estamos viviendo en la Norpatagonia”. “En Neuquén, y ahora con la participación de Río Negro, se está forjando la nueva economía nacional”, dijo y agregó que también “se está forjando lo que durante tantos años Neuquén y el Comahue luchó y peleó, que es llevar al mundo nuestra riqueza producida a partir del trabajo, esencialmente con el gas y el petróleo”.

“Hoy todo eso es una realidad”, manifestó el mandatario rionegrino y destacó “la coherencia, el trabajo y la defensa de los intereses neuquinos que lleva adelante” el gobernador Figueroa. “Se está viendo ahora con el acuerdo con YPF del GNL. Nos sacamos el sombrero por lo que ha logrado y cómo ha defendido los intereses de la provincia, pero sin perder el interés general”, aseveró.

“Lo que hoy se está demostrando desde los gobiernos es que, más allá de los intereses locales y sectoriales, apostamos al interés general: que el país pueda exportar la riqueza que tenemos en nuestro suelo, y esto es lo que estamos llevando adelante”, señaló.

Weretilneck remarcó que Neuquén y Río Negro forman parte del “hub exportador más importante en América Latina”. “No somos pedantes ni exagerados, es la realidad”, manifestó y recalcó que “por primera vez, la riqueza patagónica se va a exportar por suelo patagónico, en este caso, por mar patagónico”.

Sostuvo que se trata de “proyectos que están encadenados” y afirmó que, si Neuquén y Río Negro no generan las condiciones de confiabilidad para la industria, “no hay posibilidad de exportar”. “Es un trabajo integrado de las dos provincias, junto con el sector privado y el gobierno nacional”, añadió.

Explicó que se encuentra con un grado de ejecución del 70% el proyecto de Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), que es la terminal exportadora de petróleo en Punta Colorada. Detalló que el ducto está terminado hace unos siete meses, la planta concentradora de Allen tiene un avance del 70% y ya se construyeron los primeros tres tanques -sobre un total de seis- en Punta Colorada. “El objetivo es que durante el primer cuatrimestre del año que viene estemos exportando”, expresó.

Por otra parte, se refirió al proyecto de GNL y puntualizó que Figueroa “ha elevado a la Legislatura este fantástico acuerdo con YPF”. “Es apasionante lo que has logrado”, dijo y consideró que “ya a partir del próximo año empezaremos a ver los resultados de este proyecto”.

Recordó que Río Negro tiene una historia productiva distinta a la neuquina, más ligada a la agricultura y la ganadería. “Por eso nos viene de maravilla este acompañamiento del CFI y este trabajo coordinado con Rolo”, añadió.

Destacó el trabajo conjunto y “el aprendizaje” de la historia neuquina en materia de gas y petróleo y manifestó que “necesitamos la mayor integración posible del sector privado con el público”. “Es muy importante para nosotros, hablando en idioma futbolero, no verla pasar. Si yo me equivoco, no estoy a la altura de las circunstancias y los rionegrinos la ven pasar, todo lo que estamos haciendo no va a tener sentido”, expresó.

Por último, recalcó que junto con Figueroa “estamos buscando que nuestros pueblos definitivamente tengan un futuro garantizado y un mejor futuro”.

El secretario general del CFI, Ignacio Lamothe comentó que “la apuesta que estamos haciendo las provincias argentinas y el Consejo Federal de Inversiones es sofisticar el andamiaje institucional para mejorar el acceso al financiamiento y los instrumentos de financiamiento en los sectores productivos”.

Recalcó que “Neuquén está siendo epicentro de un gran desarrollo productivo” y explicó que junto con los gobernadores de Neuquén y Río Negro “se está pensando en cómo diversificar esa matriz productiva y cómo el sistema de proveedores de las grandes empresas acompaña esa transformación”.

“El programa de desarrollo de proveedores que se diseñó en el Consejo Federal de Inversiones con las provincias tiene por objeto acompañar al ecosistema de proveedores de las grandes empresas en el desarrollo y en la explotación de los recursos naturales”, indicó.

El secretario del CFI aseguró que “estos procesos requieren al sector público pensando qué instrumentos y qué modelos de acompañamiento deben tener las pymes y los proveedores locales para acoplarse”.

Por último, felicitó a los gobernadores de Neuquén y Río Negro “por pensar estratégicamente en la necesidad de apuntalar al sistema de proveedores en el desarrollo y la expansión de lo que viene para la Argentina”.

La jornada

Con una amplia participación de empresarios, profesionales y representantes del sistema financiero, se desarrolló en el Centro de Convenciones Domuyo la jornada destinada a acercar alternativas de financiamiento a las PyMEs neuquinas y rionegrinas para consolidar su participación en las oportunidades que genera Vaca Muerta.

La iniciativa tuvo como objetivo presentar instrumentos del mercado de capitales que permitan mejorar el acceso al crédito, impulsar inversiones y fortalecer la capacidad de crecimiento de las empresas proveedoras del sector hidrocarburífero.