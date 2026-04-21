​Figueroa inauguró un Centro de Niñez que esperó 25 años ​

El edificio del CANM Arco Iris de Centenario demandó una inversión de $152 millones.

El gobernador Rolando Figueroa y el intendente Esteban Cimolai inauguraron este lunes el nuevo edificio del Centro de Atención a la Niñez Municipal (CANM) Arco Iris de Centenario. Se trata de una obra que estuvo paralizada durante muchos años y pudo terminarse con financiamiento y trabajo conjunto de la Provincia y el municipio.



El espacio funcionará como jardín maternal enfocado en la primera infancia y el desarrollo integral, con salas para distintas edades, lactario y áreas recreativas adaptadas.



La obra demandó una inversión de 152 millones de pesos y fue finalizada en noviembre de 2025. Por una decisión política fue reactivada luego de la interrupción de los fondos nacionales.



“La primera infancia edifica las bases sólidas. Si no la fortalecemos, es muy difícil lograr chicos libres que quieran más”, aseguró Figueroa y recordó la demora de 25 años que mantuvo a toda la comunidad educativa soñando por el espacio.



“Este Neuquén está invirtiendo en las próximas generaciones”, recalcó.



Por otra parte, el gobernador repasó el crecimiento de la demanda educativa en la provincia, marcado por el fuerte proceso migratorio y recordó que las becas provinciales Gregorio Álvarez este año ya registran unos 30 mil inscriptos, sobre el cual se realizará una evaluación.



Por su parte, Cimolai subrayó el rol social del nuevo centro que brindará contención, inclusión, “pero sobre todas las cosas amor y formación”. Reconoció además, que el edificio propio “era una deuda histórica con las educadoras y las familias de la ciudad”.



De la actividad participaron también legisladores, funcionarios provinciales y municipales, junto a directivos del establecimiento.



Tras la inauguración, las autoridades recorrieron los avances de la obra de la EPET 30, como parte de la agenda de fortalecimiento de la infraestructura educativa en Centenario.