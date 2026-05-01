​Figueroa: “Generamos las condiciones para que los inversores miren a Neuquén” ​

El gobernador mantuvo encuentros en Buenos Aires con los embajadores de Estados Unidos, Francia y Chile en la Argentina. Analizaron proyectos turísticos, energéticos y de infraestructura.

El gobernador Rolando Figueroa mantuvo encuentros en la ciudad de Buenos Aires con los embajadores de Estados Unidos, Francia y Chile en la Argentina, como parte de una agenda orientada a profundizar la cooperación, especialmente en materia energética, de infraestructura, turismo e inversiones.

En primera instancia, Figueroa se reunió este miércoles con Peter Lamelas, embajador de los Estados Unidos en la Argentina. “Generamos las condiciones para que los inversores miren a Neuquén”, destacó el gobernador tras el encuentro y aseguró que “estos espacios nos permiten vincularnos, aprender y posicionar a Neuquén en la agenda global”.

“Estamos preparados para competir con los mejores del mundo”, aseveró el mandatario neuquino y agregó que “avanzamos para concretar el GNL, optimizando toda la cadena de valor y generando las condiciones para exportar energía”. “Es así como seguimos dando pasos firmes para que este cambio se traduzca en más oportunidades para Neuquén”, recalcó.

Turismo sustentable

Por otra parte, Figueroa se reunió este jueves con el embajador de Francia en la Argentina, Romain Nadal. Uno de los principales ejes del encuentro fue la intención de desarrollar en la provincia un turismo sustentable de alto nivel.

Entre otros aspectos, se trabajó sobre la posibilidad de replicar en el Norte de la provincia una iniciativa que incorporará baños secos en espacios naturales de alta concurrencia de Villa La Angostura y Villa Traful. Se trata de una experiencia piloto que forma parte de un proyecto de cooperación con organismos franceses, orientado a promover prácticas vinculadas al turismo sustentable en destinos de montaña.

A nivel internacional, este tipo de infraestructura se utiliza en parques naturales, refugios de montaña y senderos de alta circulación, especialmente en regiones donde las condiciones geográficas dificultan la instalación de redes cloacales convencionales.

El gobernador dijo que el embajador se mostró “muy interesado” en la oferta turística neuquina y explicó que “se podría avanzar en la jerarquización del esquí”, en el desarrollo del “glamping” y del senderismo en distintos lugares de la provincia “para que tome otro volumen”.

Figueroa informó que también se analizaron iniciativas relacionadas con el gas y el petróleo y la necesidad de “trabajar con el cuidado del medio ambiente”. “Se va a duplicar la producción en estos cinco años, entonces hay que actuar rápido”, expresó.

Energía, turismo y pasos internacionales

Finalmente, el gobernador se reunió también este jueves con el embajador de Chile en la Argentina, Gonzalo Uriarte Herrera, quien fue designado por el presidente chileno, José Antonio Kast, y asumió funciones el 1° de abril. Durante la reunión, las partes avanzaron en una agenda común de temas.

Tras el encuentro, Figueroa explicó que uno de los ejes del encuentro fue el energético y expresó que “lo primordial es generar confianza y llenar los ductos para proveer de gas al vecino país”. “Cambió el paradigma, debemos monetizar el recurso antes de la transformación energética”, afirmó.

Figueroa también remarcó la relevancia del turismo y de una visión integradora y señaló que “tenemos un destino en común: la Norpatagonia”. También destacó los avances en materia de conectividad fronteriza e indicó: “Estamos fortaleciendo el trabajo en los pasos internacionales”.

Entre los proyectos en marcha, mencionó el desarrollo del paso Pichachén, donde se busca consolidar una aduana de doble cabecera del lado chileno. “Es una obra que ya está muy avanzada y debemos dar los pasos administrativos necesarios para que eso se concrete”, explicó. Asimismo, agregó que se trata de “un paso que se va a fortalecer con la llegada del asfalto”.

El gobernador también informó que desde el gobierno provincial se está pavimentando el paso internacional Mamuil Malal y que se generará un “corredor binacional” a partir de obras de asfalto en la zona Norte de la provincia, que llegarán hasta el paso Pichachén. Explicó que se está trabajando con Río Negro para llegar con el asfalto desde Catriel, en la vecina provincia, hasta Octavio Pico y que luego se continuará hasta Rincón de los Sauces y de allí a la ruta nacional 40. “Así se consolida el bioceánico de carga por Pino Hachado y el turístico por Pichachén”, dijo.

El gobernador destacó iniciativas conjuntas para fomentar el turismo. “Estamos generando circuitos turísticos binacionales”, afirmó y también remarcó la relevancia que desde su gestión se le da a la iniciativa denominada“Camino de la Fe”, que puede ser un importante atractivo para visitantes de la Argentina y Chile y se proyecta como “un destino internacional”.

Por último, resaltó la relevancia cultural y religiosa de la festividad de San Sebastián, que une a localidades de ambos países: “La celebración de San Sebastián hermana a dos ciudades, Las Ovejas en Neuquén y Yumbel en la región del Biobío del lado de Chile”, concluyó.