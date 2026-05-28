​Figueroa: “Formarse en el Estado es fundamental, tenemos que demostrar que somos mejores” ​

Así lo aseguró el gobernador Rolando Figueroa durante la entrega de diplomas a los 64 egresados de la Tecnicatura Superior en Administración Financiera del Estado que culminaron la formación de pregrado.

El gobernador Rolando Figueroa y la ministra de Educación, Soledad Martínez, encabezaron este jueves el acto de entrega de diplomas a los 64 trabajadores y trabajadoras de la administración pública provincial y municipal que culminaron la Tecnicatura Superior en Administración Financiera del Estado.

La ceremonia reunió a egresados de las promociones 2022 y 2023, quienes finalizaron una formación de tres años orientada a fortalecer las capacidades técnicas dentro del Estado neuquino.

Durante el encuentro, el gobernador puso el foco en la profesionalización de los trabajadores públicos y en la necesidad de construir una administración más eficiente y preparada para los desafíos futuros de la provincia.

En su discurso Figueroa sostuvo: “Hemos disminuido la convocatoria de gente de afuera del Estado respecto de la gestión anterior, en un 87 por ciento. Fueron muchos cargos cubiertos por personal de carrera, y eso es un doble estímulo para quien se prepara y puede ascender dentro del Estado. Así buscamos darle un mensaje claro a los empleados públicos y a toda la ciudadanía”.

El mandatario remarcó, además, que el gobierno provincial avanzó en la eliminación de privilegios y gastos innecesarios dentro de la estructura estatal. Ni bien asumió la actual gestión, “comenzamos a trabajar para exponer cuáles eran los privilegios y poder eliminarlos. Las jubilaciones de privilegio de la clase política las eliminamos en la primera semana y seguimos trabajando todos los días para erradicar gastos superfluos e injusticias”, señaló.

Figueroa insistió en que la capacitación debe ser un eje permanente para quienes forman parte de la administración pública. “Formarse en el Estado es fundamental. Somos unos privilegiados porque nos paga el sueldo el ciudadano de Neuquén y tenemos que demostrar que somos mejores”, expresó.

También sostuvo que la transformación del Estado exige trabajadores capacitados y preparados para asumir nuevas responsabilidades. “Es muy importante formarse. Nadie puede ocupar lugares simplemente por azar. Uno se tiene que preparar para administrar el Estado. La evolución es de todos los días y no podemos pretender un Estado como el de los años 70, 80 o 90. Esto es una evolución permanente y el que no se sube al tren del progreso y de la formación termina perdiendo el tren”, aseguró.

El gobernador vinculó además la capacitación del personal estatal con el crecimiento proyectado para Neuquén durante los próximos años. “Nosotros ya estamos pensando en qué va a suceder en el año 2030. En el 2030 vamos a ser otra provincia, con más de un millón de neuquinos. Para eso necesitamos un Estado eficiente y empleados públicos preparados para saber hacia dónde vamos”, indicó. Y agregó: “Estamos dando un claro mensaje, que quienes se forman tienen oportunidades de crecer”.

Por su parte, la ministra de Educación, Soledad Martínez, destacó que la tecnicatura forma parte de una política pública destinada a ampliar las oportunidades de formación superior gratuita y de calidad para los trabajadores estatales en toda la provincia.

“Formarse, poner en marcha un proceso de capacitación siempre enriquece y siempre contribuye a mejorar los ambientes de trabajo, la realidad personal y los entornos en los que nos movemos”, afirmó.

La ministra señaló que el acto de colación “es siempre algo para celebrarse” y destacó que la propuesta fortalece el modelo de educación superior impulsado por el Consejo Provincial de Educación. Explicó además que las tecnicaturas superiores son gratuitas, públicas y cuentan con modalidades híbridas que permiten garantizar el acceso federal y compatibilizar la formación con otras responsabilidades laborales y personales.

Martínez sostuvo que la capacitación permanente resulta necesaria para mejorar la gestión pública y garantizar un mejor uso de los recursos provinciales. En ese sentido, señaló que el objetivo es avanzar hacia un Estado “no solamente presente, sino eficiente”, acompañado por trabajadores capacitados dentro de la administración pública.

Además, remarcó que la presencia del Estado en todo el territorio provincial requiere áreas administrativas y financieras fortalecidas. Explicó que la formación técnica permite que los trabajadores incorporen herramientas actualizadas y conocimientos normativos para mejorar el funcionamiento del aparato estatal y acompañar el proceso de modernización impulsado por el gobierno provincial.

Martínez también destacó la decisión política de jerarquizar al personal de planta dentro de la administración pública. Señaló que muchos trabajadores de carrera hoy ocupan cargos de conducción, coordinaciones y direcciones dentro de distintos ministerios y áreas del Estado.

La Tecnicatura Superior en Administración Financiera del Estado tiene una duración de tres años, se dicta bajo modalidad virtual tutorada a través de la plataforma Integrar Académica y cuenta con validez nacional. Los egresados pertenecen a más de 20 organismos públicos de distintas regiones de la provincia.