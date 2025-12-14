​Figueroa dispuso un aporte de 100 millones de pesos para fortalecer a crianceros de la provincia ​

Los fondos se entregarán a la CORDECC y se destinarán a financiar el traslado de animales hacia las zonas de veranada.

El gobernador Rolando Figueroa, a través del decreto 1663/25, dispuso la entrega de un aporte no reintegrable de 100 millones de pesos a la Corporación de Desarrollo de la Cuenca del Curí Leuvú (CORDECC SAPEM), destinado a fortalecer a los pequeños crianceros durante el proceso de traslado de animales hacia las zonas de veranada.

Con esta medida, que se contempla dentro del Programa de Traslado de Hacienda, el gobierno provincial reafirma su compromiso con el desarrollo rural sustentable, asegurando el acceso a los recursos necesarios para que los pequeños crianceros puedan seguir adelante con su labor, esencial para la economía regional y el patrimonio cultural de Neuquén.

La CORDECC, dependiente del ministerio de Economía, Producción e Industria, desarrolla acciones orientadas al fortalecimiento productivo y al acompañamiento de las familias rurales de la cuenca del río Curí Leuvú.

Con el objetivo de mejorar los ingresos de productores y productoras, este organismo trabaja de manera articulada con la subsecretaría de Producción y las municipalidades, promoviendo la vinculación entre oferta y demanda y facilitando, entre otras acciones, el traslado de hacienda indispensable para la sustentabilidad de la producción local.

En los considerandos del decreto se destaca que la Ley 3016 tiene por objeto garantizar, en interés público, el derecho de las familias trashumantes de la provincia a transitar con su ganado entre las zonas de invernada y veranada, promoviendo la conservación ambiental y el respeto por el patrimonio natural y cultural de la región. Además, declara a la práctica ancestral de la trashumancia como Patrimonio Cultural e Histórico de la Provincia.

En su Artículo 3°, la norma define la trashumancia como una práctica histórica, cultural y socioproductiva realizada por pequeños productores y familias trashumantes de la provincia, caracterizada por un movimiento recurrente y estacional entre las zonas de invernada y veranada, cuya dinámica responde al ciclo natural de las estaciones y orientada a la complementación de los recursos forrajeros y al descanso y recuperación del pastizal natural, contribuyendo a la preservación del agrosistema en su conjunto.

El decreto lo firmó el gobernador este viernes 12 y fue refrendado por el ministro de Economía, Producción e Industria, Guillermo Koenig.