​Figueroa destacó la importancia del Pacto de Gobernanza para “mejorar la calidad de vida de nuestra gente” ​

El gobernador inauguró obras y entregó escrituras en Senillosa. Destacó el trabajo conjunto con los intendentes y la importancia del Pacto de Gobernanza para avanzar con nueva infraestructura en toda la provincia.

El gobierno provincial entregó escrituras a 11 familias de Senillosa y anunció nuevas acciones para fortalecer el acceso a la tierra y la vivienda. La actividad se vincula con una política habitacional que ya alcanza a más de 1.500 familias en toda la provincia mediante procesos de regularización dominial. En este contexto, también se confirmó que en la localidad se avanzará con unas 500 mensuras para el barrio CH y con 179 lotes que contarán con infraestructura para futuras viviendas.

La entrega de escrituras realizada este martes en Senillosa forma parte de una estrategia de alcance provincial orientada a garantizar el acceso a la propiedad y consolidar soluciones habitacionales. El acto fue encabezado por el gobernador Rolando Figueroa y el intendente Lucas Páez, y reflejó una política que busca dar respuesta a familias que durante años esperaron la regularización de sus terrenos.

Figueroa destacó la importancia del Pacto de Gobernanza que se firmó con todos los intendentes y presidentes de las comisiones de fomento de la provincia. Indicó que “el Pacto de Gobernanza está a pleno y es la posibilidad de trabajar con todos los intendentes” en obras para sus localidades. “Hoy hemos realizado una serie de actividades que han sido muy importantes para nosotros y, por supuesto, también para la localidad”, señaló.

Figueroa destacó la importancia de “otorgar seguridad jurídica a través de las escrituras” y comentó que la documentación que se entregó a las familias de la localidad ofrece “la oportunidad para que puedan acceder a distintos financiamientos para mejorar su vivienda”.

“Todas estas obras básicas que estamos realizando no es ni más ni menos que poderle mejorar la calidad de vida a nuestra gente”, finalizó.

La ministra de Infraestructura, Tanya Bertoldi, vinculó la situación de las familias de Senillosa con el proceso que se desarrolla en distintos puntos de Neuquén y destacó el alcance de las acciones que se ejecutan. “Así como estas familias de Senillosa a partir de hoy reciben su escritura, también lo están haciendo más de 1.500 en toda la provincia”. Señaló además que muchas de esas familias “durante mucho tiempo, 20 o 30 años esperaron este momento”.

La funcionaria sostuvo que la entrega de escrituras trasciende una instancia administrativa y representa un paso central para brindar seguridad jurídica y fortalecer el patrimonio familiar.

Otro de los anuncios centrales de la jornada fue la firma de un acta para avanzar con 500 mensuras destinadas al barrio CH, una medida orientada a consolidar el ordenamiento territorial y ampliar las oportunidades de acceso a la tierra.

Además, Bertoldi confirmó que continúan ejecutándose mensuras sobre 179 lotes y destacó que el trabajo proyectado incluye la infraestructura necesaria para futuros desarrollos habitacionales. “Estamos avanzando con los proyectos ejecutivos para poder brindar luz, agua, cloacas y gas a esas 179 nuevas familias”, resumió.

La planificación contempla también la futura construcción de 52 viviendas para la localidad, dentro de un esquema que busca integrar acceso a la tierra, servicios básicos y soluciones habitacionales.

Bertoldi señaló: “Esto no está sucediendo en otras provincias, esto no sucede a nivel nacional. Esto sucede en la provincia del Neuquén porque hay un orden en las cuentas de nuestra gestión y porque, principalmente, hay una decisión política de avanzar en resolver estas soluciones habitacionales”.

Por su parte, el intendente definió a la jornada como una “reparación” para vecinos que aguardaban respuestas desde hace años. Sostuvo que el objetivo es consolidar proyectos de vida y fortalecer el rol del Estado en la resolución de demandas históricas. “Es un paso más para que las familias de Senillosa consoliden su proyecto de vida y, por supuesto, consolidar y ordenar un Estado que por muchos años estuvo con una mirada en otro lado”, señaló.

La actividad contó con la presencia del presidente del IPVU-ADUS, Pablo Dietrich; el diputado provincial Francisco Lepore y el delegado de la Región Confluencia, Jorge Jamut.

Nuevo puente en Senillosa

Como parte de las actividades, se inauguró el nuevo puente sobre el desagüe descargador de la calle Avenida Pascual Puente, en el sector sudoeste de la ciudad. La obra demandó una inversión de más de 258 millones de pesos y un plazo de ejecución de 240 días. Además, se entregó una motoniveladora.

El gobernador se refirió a la inauguración de la obra de mejoramiento del sistema eléctrico, a la entrega de escrituras y también a “la posibilidad de mejorar la conectividad en la zona rural, a través de este puente”.

Destacó también las obras de pavimento urbano que se están realizando en la localidad, que superan el asfalto que “se ha hecho durante toda la historia de Senillosa”. Y remarcó la importancia de “también tener esta motoniveladora para mejorar los caminos rurales”.

Por su parte, Páez consideró que se trata de “un día muy importante, fundamental para toda la comunidad”. “Estamos inaugurando el puente que conecta todo lo que es la zona urbana con la rural”, dijo y agregó que “también con una entrega de maquinaria para nuestra comunidad”.

“Es importante marcar estos cambios que se vienen dando en la infraestructura de nuestra ciudad, pero también en el ordenamiento administrativo y en brindarle seguridad jurídica a las familias de nuestra localidad”, concluyó.