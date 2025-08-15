​Figueroa destacó el pacto de gobernanza y la inversión pública  ​

Lo hizo durante una inauguración de obras de asfalto en Villa Ceferino junto al intendente Mariano Gaido.

El gobernador Rolando Figueroa destacó este viernes el “pacto de gobernanza” firmado con los intendentes que permitió coordinar responsabilidades y potenciar la ejecución de obras en toda la provincia.



“Esto nos dio el marco adecuado para separar las obras con distintas responsabilidades, pero a su vez colaborar entre nosotros”, afirmó Figueroa, durante la inauguración de 70 nuevas cuadras de asfalto en el barrio Villa Ceferino, en Neuquén capital.



El mandatario destacó que el plan de asfalto que impulsa el municipio capitalino, permite llevar además los servicios básicos a los barrios y destacó el trabajo conjunto para mejorar los accesos a la capital de Neuquén. Recordó también que surgieron demoras porque hay sectores que faltan completar el traspaso formal de rutas nacionales a la administración neuquina.



Por otra parte, Figueroa enfatizó que las inversiones provinciales en obras de infraestructura fortalecen el desarrollo y mejoran la calidad de vida de los neuquinos.



“Esto es un motivo de orgullo de los neuquinos, y creemos que responde a una forma de vida en la cual el Estado está muy presente ayudando. También hay mucha participación privada, pero siempre el iniciador de todo esto como motor son los estados municipales, el estado provincial, y esto nos va edificando una nueva provincia”.



“Los neuquinos tenemos toda la potencialidad para seguir edificando una provincia que crece cuatro veces más que el resto del país”, remarcó.



Por su parte la ministra Julieta Corroza agregó que el conjunto de obras que realiza la Provincia “tiene que ver con ese Neuquén injusto que nosotros recibimos hace un año y medio y que hoy cada día, con cada paso que vamos dando y cada trabajo que vamos haciendo en cada rincón de la provincia, es un poco mejora la calidad de vida de todos los neuquinos. Es un Neuquén más justo”, resaltó.



El intendente resaltó que llegar con el asfalto a un barrio no solo significa tener más calles pavimentadas, sino también la inversión complementaria de servicios y pluviales. “Esto es posible gracias a que tenemos una administración ordenada”, sostuvo y agregó: “Es un plan que llega a toda la ciudad, a cada barrio de Neuquén capital”.



“Tenemos un superávit que se transforma en obras y que todos los vecinos lo pueden ver y lo pueden disfrutar”, destacó Gaido.