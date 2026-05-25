​Figueroa destacó a Añelo como pilar de la soberanía energética nacional ​

El gobernador encabezó el acto por el 25 de Mayo y aseguró que “Neuquén es la provincia más independiente del país” por el trabajo de su gente. Durante la jornada se inauguraron obras.

El gobernador Rolando Figueroa encabezó este lunes en Añelo los actos oficiales por un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo, acompañado por el intendente local, Fernando Banderet. Durante la celebración, las autoridades resaltaron el rol estratégico de la ciudad para el país e inauguraron obras.

Durante su discurso Figueroa destacó los avances de Añelo en materia de infraestructura y su importancia para Neuquén. Aseguró que “hoy Neuquén es la provincia más independiente del país a partir del trabajo de su gente”, y agregó que “esta independencia económica también nos da autodeterminación energética, nos da una nueva forma de soberanía”. También valoró el esfuerzo de la comunidad y sostuvo que cada vez que se enciende la luz o un hogar se calefacciona en la Argentina, existe el trabajo de los habitantes de Añelo.

El gobernador enfatizó que “la soberanía energética, la autodeterminación energética y ahora la seguridad energética la brinda ahora una provincia humilde de Patagonia que está dispuesta a trabajar solidariamente con el país, pero que quiere conservar su identidad y esa identidad es la que no debemos perder nunca”.

Por su parte, el jefe comunal aprovechó la ocasión para anunciar que presentará en la Legislatura provincial un anteproyecto de ley para lograr la recategorización de la localidad como municipio de primera. “Añelo ya cumple con todos los requisitos que establece la ley por crecimiento poblacional, por desarrollo económico, por infraestructura, por capacidad administrativa y por el rol estratégico que hoy ocupa en la provincia y en la Argentina”, detalló.

Durante su discurso, Banderet aseguró que “gracias al desarrollo de Vaca Muerta, Añelo se ha convertido en el gran faro energético del país en el motor de desarrollo de la producción y de las oportunidades”.

Como parte de las actividades se llevó adelante la inauguración de un nuevo monumento en homenaje a los caídos en Malvinas, donde hubo un reconocimiento a quienes defendieron a la patria; también pusieron en funcionamiento las recientemente pavimentadas calles 1 y 2, que suman más de 2.200 metros lineales de asfalto al plan de movilidad urbana de la ciudad para mejorar el tránsito y la calidad de vida.

Las actividades fueron acompañadas por la comunidad, también participó la senadora nacional Julieta Corroza, los ministros de Economía, Producción e Industria, Guillermo Koenig; Infraestructura, Tanya Bertoldi; Salud, Martín Regueiro; el delegado de la Región Vaca Muerta, Milton Morales; funcionarios locales y concejales.