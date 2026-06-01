​Figueroa convocó a empresas españolas a asociarse con Neuquén en un “ganar-ganar” ​

En España, el gobernador expuso ante empresarios de los sectores energético y turístico y representantes de bancos sobre las posibilidades de inversión que ofrece la provincia. Invitó a compañías de ese país y del resto de Europa a “trabajar para crecer juntos”.

“En Neuquén generamos las condiciones para la llegada de inversiones”, aseguró este lunes el gobernador Rolando Figueroa durante un encuentro en España con representantes de los sectores energético, turístico y financiero de ese país, interesados por conocer la realidad de la provincia y las posibilidades de inversión.

Del encuentro también participaron el embajador argentino en España, Wenceslao Bunge Saravia y la jefa de la sección Económica, Comercial y de Inversiones de la embajada, María Paula Mac Loughlin. Por la Cámara Española de Comercio de la República Argentina, entidad que organizó la exposición, estuvo presente el secretario general Sergio Güenaga.

Aseguró que en la Argentina “se cambió el paradigma de la escasez de gas y petróleo. Estamos en el fenómeno de la abundancia”. Remarcó el trabajo que se realizó desde Neuquén para comercializar con países vecinos del Cono Sur y aseveró que, a partir de Vaca Muerta, “tenemos que comenzar a entrar en otros países”.

Puntualizó que tras la “consolidación de un mercado regional”, se busca trabajar con Europa “no con intercambio de bienes, sino con el intercambio de oportunidades que nos podemos dar mutuamente”.

Recalcó que ya están invirtiendo en la Vaca Muerta compañías de distintos lugares, como Estados Unidos, Italia, Colombia, Brasil y países árabes, entre otros. Invitó a las empresas españolas y del resto de Europa a “asociarnos para un ganar-ganar” y manifestó que “lo que queremos es poder trabajar para crecer juntos”.

Destacó “la buena gobernanza” en todo el trabajo que se realiza desde Neuquén y la tarea conjunta “con el gobierno nacional, otros Estados y la buena relación que hemos ido construyendo con países limítrofes”.

Por otra parte, el gobernador aseveró que la producción en toda la provincia se realiza bajo controles “muy rígidos” en materia de “cuidado del ambiente”. También destacó la política de “cero emisiones” en la producción de gas y en el proyecto del GNL. “En los controles que hemos establecido, estamos ganando premios con el seguimiento satelital, por ejemplo, de quema de gases”, dijo y añadió: “Nuestro objetivo es salir con cero emisiones con el GNL por puertos patagónicos”.

“Darles seguridad a las inversiones es muy importante, pero más allá de la seguridad energética, la construcción de paz social es lo valioso”, sostuvo el gobernador y consideró: “Construir paz social en un lugar donde no hay expectativa es fácil. Cuando hay tanta expectativa y búsqueda de progreso y de ganancia, ir llevando eso en paz es el gran desafío”.

Destacó el trabajo conjunto con las empresas en el financiamiento del programa provincial de Becas Gregorio Álvarez y para la formación de neuquinos y neuquinas a través del Instituto Vaca Muerta y de Emplea Neuquén.

Dijo que esas políticas contribuyeron a generar empleo en Neuquén y recalcó que no se construye sustentabilidad social si “en una provincia que recibe tanta gente de distintos lugares, el que accede a los trabajos es otro”. “Solamente de la industria de gas y petróleo, de acá al 2030 se van a generar 14.000 nuevos puestos de trabajo”, puntualizó.

Figueroa indicó que “están llegando y van a llegar más empresas” y comentó que “estamos desarrollando cuatro parques industriales”.