​Figueroa aseguró que el RIGI “nos hace competitivos frente a Estados Unidos” ​

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, participó de un encuentro con representantes del sector energético y explicó los beneficios del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones.

El gobernador, Rolando Figueroa, encabezó este miércoles un encuentro con representantes de la industria energética donde explicó los beneficios del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). Aseguro que el programa, al reducir en 10 puntos el impuesto a la ganancia, equipara las condiciones de inversión y producción en Vaca Muerta con el principal competidor de Neuquén, que es Estados Unidos.

Dijo que, si bien Neuquén deja de percibir 3,5 millones de dólares por coparticipación el impuesto a las ganancias, solo con tres proyectos proyecta ingresos a la provincia por 1.158 millones de dólares: “Son 330 veces más los ingresos que el costo”.

El mandatario presidió la jornada “El rol de Neuquén en el mercado energético mundial”, que se realizó el Centro de Convenciones Domuyo. Allí se realizó un balance de la misión público-privada a Houston, Estados Unidos, en la última edición de la feria internacional Offshore Technology Conference (OTC).

Estuvieron presentes los ministros de Jefatura de Gabinete, Juan Luis “Pepé” Ousset; Economía Producción e Industria, Guillermo Koenig; Energía, Gustavo Medele; Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves; Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos, Jorge Tobares; la vicepresidenta 1° a cargo de la Presidencia de la Legislatura provincial, Zulma Reina; el secretario de Producción, Industria y Modernización, Diego García Rambeaud; el intendente de Neuquén, Mariano Gaido; y el presidente de la Federación de Cámaras del Sector Energético de Neuquén (FECENE), Mauricio Uribe.

Durante su exposición, Figueroa señaló que para atraer inversiones debe haber “reglas de juego claras” y en ese contexto puso énfasis en la implementación del RIGI.

Señaló que “la medida principal -del RIGI- es que permite el impuesto a las ganancias, que es nacional, en vez de pagar 35% las empresas que se presenten a un RIGI pagan el 25%, lo que termina igualando la alícuota al impuesto a la renta de los Estados Unidos”. Describió que Argentina es “tomadora de precios” y necesita competitividad para exportar.

Sostuvo esto permite competir en igualdad de condiciones en los mercados internacionales de gas y petróleo, donde se necesita competitividad para exportar: “al igualar la tasa con la de Estados Unidos, que es donde nosotros vamos a competir, somos mucho más competitivos. A las empresas le da la seguridad de invertir”.

Remarcó que “sin seguridad jurídica y estabilidad fiscal no hay inversiones”, y que las inversiones hidrocarburíferas son de largo plazo, por lo que requieren previsibilidad. Por ese motivo sostuvo que “sin estas condiciones las empresas frenan inversiones y producción”.

Respecto al impacto en la provincia, recordó que “nos decían que perdíamos plata, pero voy a demostrar lo que ganamos”. Detalló que, con los tres proyectos que ingresaron al régimen de incentivo, la Nación resignaría 351 millones de dólares en cuatro años, en concepto de ganancias, por lo tanto, Neuquén dejaría de percibir aproximadamente 3,5 millones de dólares por coparticipación.

En ese contexto resaltó que “por regalías e impuestos vamos a recibir mucho más” y enumeró que los ingresos proyectados para la provincia son: 741 millones de dólares en regalías; 229 millones de dólares en impuestos provinciales; y 192 millones de dólares adicionales por participación de GYP en dos áreas. Esto arrojaría ingresos fiscales proyectados en 970 millones de dólares y 1158 sumando coparticipación y G&P hasta el 2030: “Son más de 330 veces más los ingresos que el costo”, concluyó.

Por otro lado, destacó que la provincia debe lograr que las empresas locales sean competitivas y aseguró que “el volumen de inversiones proyectadas obliga a fortalecer el entramado local y garantizar participación de empresas neuquinas”.

En su turno, Mauricio Uribe realizó un repaso sobre la participación de FECENE en la conferencia de la CIPPE (China International Petroleum & Petrochemical Technology and Equipment Exhibition), en Beijing, y en Estados Unidos, en la OTC (Offshore Technology Conference), de Houston.

Remarcó que desde la federación se apuntó a realizar “interacciones que es lo que venimos planteando ya hace años con empresas americanas, canadienses, mexicanas y chinas, que tienen la intención de generar franquiciados y de proveer equipos, como así también de asociatividad de empresas y venir a Neuquén”.

Comentó que “se hicieron algunas relaciones con empresas que están necesitando representaciones”, y explicó que “habrá que ver cuál es la posibilidad que tiene la empresa en Neuquén de la interrelación”.

Adelantó que “toda esta información la vamos a brindar por intermedio del centro PYME, sería importante que toda persona que esté interesada lo haga saber, independientemente de si pertenece a alguna cámara FECENE, la idea es trabajar en conjunto y hacer lo que se hizo en Houston. Estaban las empresas operadoras, estaba el gobierno provincial, el gobernador y las empresas neuquinas, y estábamos todos enfocados en que Neuquén crezca”.

Por su parte, el ministro de Economía, Producción e Industria y presidente del Centro PyME-ADENEU, Guillermo Koenig expuso sobre la evolución y proyección de la industria del Oil and Gas en Neuquén. Mientras que el intendente, Mariano Gaido, brincó detalles acerca de su reciente viaje a China y Japón.