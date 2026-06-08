​Figueroa anunció el pago de aguinaldos y el envío de dos proyectos a la Legislatura ​

El gobernador informó que la primera cuota del SAC se abonará durante la última semana de junio. Explicó que se elevó a la Legislatura la propuesta con los candidatos para integrar el Tribunal de Cuentas y también el acuerdo que se firmó con YPF para el proyecto de GNL.

Durante la última semana de junio el gobierno provincial depositará la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) a la totalidad de trabajadores de la administración pública y también al sector pasivo del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN).

Así lo anunció este lunes el gobernador Rolando Figueroa, durante un acto de agasajo por el Día del Periodista que se desarrolló en el Auditorio de Casa de Gobierno.

“La fecha del aguinaldo va a ser la última semana del mes de junio”, dijo el gobernador y expresó: “Qué bueno que los neuquinos podemos hablar de cuándo pagamos los sueldos y los aguinaldos. Es una cuestión que muchas veces no nos damos cuenta”.

Por otra parte, el gobernador informó que el Ejecutivo envió a la Legislatura el nombre de las dos personas elegidas para cubrir las vacantes en el Tribunal de Cuentas de la provincia: Juan Carlos Pintado y Diego de Vega.

“Hoy mandamos la propuesta a la Legislatura de los miembros del Tribunal de Cuentas. Uno es una persona que viene trabajando en el oficialismo con nosotros, que es el contador y abogado Juan Carlos Pintado, que ya ha sido vocal del Tribunal de Cuentas”, señaló y agregó: “El otro es una persona que fue candidata opositora nuestra en Chos Malal, que es el contador Diego de Vega”.

Además, Figueroa informó que también se elevó a la Legislatura “la Ley de GNL”. “Específicamente es algo que hemos avanzado después de mucho trabajo con la gente de YPF”, recalcó.

Se trata de la formalización del acuerdo estratégico que la provincia firmó con YPF para mejorar la competitividad del proyecto de gas natural licuado (GNL), con el objetivo de posicionar a la Argentina como exportador global de energía a partir del aporte fundamental de Vaca Muerta.

Figueroa comentó que demandó “mucho trabajo porque es algo nuevo”. “Es muy importante porque hemos edificado el próximo paso que viene en la industria del gas y del petróleo”, aseveró y destacó que brinda más seguridad a las empresas y a la provincia.

Explicó que se firmó una concesión no convencional “en áreas que YPF va a invertir en GNL”. “Esas Concesiones de Explotación No Convencional de Hidrocarburos (CENCH) que están cerca de Plaza Huincul y de Cutral Co es el nuevo hub petrolero que va a crecer”, indicó y añadió: “Hoy tenemos Añelo, va a crecer mucho el hub norte con Rincón de los Sauces, y va a crecer nuevamente la comarca de la mano del GNL”.

Recordó que YPF ya pagó 175 millones de dólares “solo por la CENCH”. Explicó que a partir de la ley y el acuerdo que se envió a la Legislatura, “si se firma el proyecto final de inversión con ENI y algún otro socio, dispara el ingreso de otros 175 millones de dólares” como bono de infraestructura.

“Si no colocamos el GNL a un valor competitivo, no lo vamos a poder vender”, manifestó el gobernador y aseguró que “fue una muy buena negociación para la provincia”.