​Fauna rescató un guanaco que había caído al río Limay ​

Ocurrió frente a la Isla 132 en horas de la tarde del viernes. El animal ya se encuentra en buen estado. Evalúan si era doméstico o habría cruzado desde Río Negro.

Personal de Fauna de la provincia encabezó un operativo de rescate de un guanaco de la costa del río Limay. Cerca de las 16.40, unos jóvenes alertaron por un animal que se encontraba en el agua a la altura de Rio Negro al fondo. El animal desorientado había quedado atrapado en el espigón.



“Activamos el protocolo para poder actuar en la zona. Se utilizó una moto de agua y lo pudieron enlazar dentro de la islita en la que estaba”, relató el director provincial de Fauna y Áreas Protegidas y CEAN, Nicolás Lagos.



El guanaco pudo ser llevado a un lugar seguro para ser evaluado por un veterinario.



El funcionario no desestimó que el animal podría ser una mascota que se escapó aunque también está la hipótesis de que hubiera saltado desde la costa del Río Negro, en una zona donde no hay mucha población.



Explicó que esta evaluación es importante dado que permite establecer el destino. “Un animal que fue mascota no lo puede reinsertar enseguida en el ambiente porque obviamente que no sabe vivir en el ambiente y se muere”, explicó.



Se trata de una especie que habita la zona del Chocón, Picún Leufú, Piedra del Águila y otros sectores sin tanta población.



Lagos reconoció que a veces se pueden rescatar y otras “se termina sacrificando el animal porque puede estar herido”. Amplió que el protocolo establece que “una vez rescatado lo ve un veterinario para evaluar que esté en buenas condiciones, sin heridas o que no sea mascota”.



En algunos casos se lleva a un criadero aceptan tenerlo un tiempo hasta que el animal aprende a comer y se puede reinsertar en el ambiente. “Lo ideal es poder reinsertarlo”, señaló.



En casos de denuncia por animales salvajes o especies protegidas, existe se deben comunicar al 0800-66666-36.



Lagos destacó que la línea funciona muy bien lo que permitió rescatar varios animales. “Siempre la recomendación es avisar a Fauna rápidamente y a la gente evitar generar mascotas con animales salvajes que crecen se transforman en un problema”, completó.