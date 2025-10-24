Explosión y fuga de hidrocarburos en el Lago Mari Menuco

En la zona del área petrolera conocida como Lindero Atravesado, a orillas del lago Mari Menuco, operada por las empresas Pan American Energy (PAE) y YPF, se produjo este miércoles 22 de octubre de 2025 una grave explosión seguida de una fuga de hidrocarburos.

La ruptura de un ducto interno habría generado una nube tóxica visible desde las comunidades mapuche aledañas y contaminó la orilla del lago, según denuncias de la Confederación Mapuche de Neuquén.

Las comunidades y organizaciones ambientales advierten que este tipo de incidentes —que califican como “daños irreparables” al agua y al territorio— ponen en riesgo directo la fuente de agua potable de la región, ya que el lago Mari Menuco abastece a cientos de miles de personas.

También se reavivó el reclamo para que se anulen los decretos que habilitan la explotación petrolera y gasífera en zonas de reserva hídrica, como el decreto Decreto 276/25, firmado por el gobierno provincial.

Se convocó a la población y organizaciones a sumarse al pedido de cese inmediato de las perforaciones en el lago y a reforzar las medidas de resguardo territorial, impulsadas por la comunidad Kaxipayiñ y la Confederación Mapuce Zonal Xawvnko.