​Exitosas propuestas del PRODA convocaron a huerteros y productores ​

Se realizó una feria agroecológica y la premiación de Ciudad Zapallo. Impulso a la alimentación saludable.

Se realizó el sábado 11 de abril una nueva edición de la Feria de la Agricultura Urbana Neuquina de Otoño Invierno. La actividad, coincidió con la premiación del concurso Ciudad Zapallo, ambos organizados por el programa PRODA de la subsecretaría de Producción.

El encuentro tuvo lugar en la huerta urbana de la asociación Neuquén, Deporte y Discapacidad (Neudedis) en la Ciudad Deportiva. La actividad estuvo encabezada por el subsecretario de Producción, Marcelo Zuñiga, quién acompañó a instituciones sociales vinculadas y autoridades del programa.

“Tanto la feria como el certamen son mecanismos para fomentar la producción y el acceso a alimentos agroecológicos como parte de la agricultura urbana, la alimentación saludable y la economía social”, sostuvo el director del programa PRODA, Aldo González.

Durante la jornada se ofrecieron plantines hortícolas, zapallos agroecológicos, plantas aromáticas, compost y alimentos frescos, además de comidas elaboradas y espectáculos artísticos que aportaron identidad cultural al evento.

También se destacó la participación de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) con un proyecto sobre el cultivo para el desarrollo de alimentos libres de gluten.

La feria se realiza desde 2017 y convoca a familias de Neuquén, Centenario, Plottier y Senillosa. Promueve la formación y el vínculo directo entre productores y consumidores.

Ciudad Zapallo

En paralelo, se desarrolló la premiación del concurso Ciudad Zapallo, que desde noviembre acompaña a familias en el cultivo agroecológico a partir de la entrega de semillas y capacitaciones.

En la categoría Gris Plomo, el primer premio fue para Cecilia Parra con un ejemplar de 12,7 kilogramos; en Calabaza Gigante se impuso la familia Sanhueza con 18,9 kilogramos; y en la categoría Atlántico, Esther de Toma Norte obtuvo el primer lugar con un zapallo de 24,1 kilogramos.

“Siempre decimos que este concurso es una excusa hermosa para acompañar a que más familias se sumen a producir alimentos. El zapallo es un cultivo accesible, generoso, que suele dar buenos frutos. Para nosotros, el proceso de este concurso, que incluye acompañamiento, capacitaciones y un grupo de WhatsApp activo, es clave para conocer y fortalecer cada experiencia, y llegar a esta época del año con una gran cantidad de alimentos producidos por familias neuquinas”, señaló González.

Como premios se entregaron kits de herramientas para huerta y productos de Artesanías Neuquinas.

Desde 2018, el concurso Ciudad Zapallo promueve en distintas localidades el cultivo de diversas variedades de zapallos en casas, patios, jardines o espacios comunitarios, mediante la producción agroecológica. La producción de zapallos es un eje estratégico del PRODA, ya que se trata de un tipo de cultivo que se adapta a las condiciones climáticas de una buena parte del mapa provincial y brinda óptimos resultados agroalimentarios.

De este modo más allá de la competencia, se entregan semillas y se alienta el cultiva de todas especies que se adaptan bien a la región.