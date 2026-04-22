​Estudiantes de la Policía recibirán 490 becas de 660 mil pesos ​

El beneficio alcanzará a 80 aspirantes a cadetes y 410 ingresantes a los cuerpos de Seguridad, Penitenciario y Bomberos. Confirma la decisión política del gobernador Figueroa de invertir en Seguridad y profesionalizar la fuerza.

La Provincia oficializó un nuevo esquema de becas destinado a aspirantes de la Policía, que alcanzará a 490 ingresantes (con distintas modalidades de duración) que contempla un monto mensual de 660 mil pesos.

Fue dispuesto mediante un decreto y establece la continuidad y fortalecimiento del sistema de becas de estudio para la formación de cadetes y agentes en los distintos escalafones de la fuerza.

El objetivo es garantizar el sostenimiento económico de quienes cursen mientras transitan su formación en los institutos policiales.

El beneficio alcanzará a 80 aspirantes a cadetes de primer año, quienes percibirán la beca durante nueve meses, y a 410 ingresantes a los cuerpos de Seguridad, Penitenciario y Bomberos, con una duración de cinco meses.

La Jefatura de Policía llevará adelante los procesos de evaluación, selección y contratación de los aspirantes, y además estará a cargo de las convocatorias.

“La seguridad es una prioridad y se construye con inversión, formación y presencia del Estado”, aseguró oportunamente Figueroa con continúa acompañando con inversiones a la policía neuquina.

La iniciativa se suma a una serie de inversiones recientes en seguridad impulsadas por el gobierno provincial, entre ellas la incorporación de móviles policiales, equipamiento para distintas unidades y mejoras en infraestructura para la formación y el desempeño operativo de la fuerza.