​Este fin de semana habrá una nueva edición de Mercado de Sabores ​

La invitación es para el sábado 15 y domingo 16 en el Mercado Concentrador de Neuquén, con entrada libre y gratuita. La propuesta gastronómica es variada, además habrá espectáculos y actividades para la familia.

Esta mañana se presentó la nueva ediciónde Mercado de Sabores. La feria se realizará el sábado 15 y domingo 16 de noviembre en el Mercado Concentrador del Neuquén, con entrada libre y gratuita.

Durante ambos días, entre las 12 y las 20, los visitantes podrán adquirir frutas y verduras por mayor y menor, además de una amplia variedad de alimentos y bebidas, espectáculos y sorteos.

El evento es organizado por el Mercado Concentrador del Neuquén y el Centro PyME-ADENEU, dependiente del ministerio de Economía, Producción e Industria. Cuenta con el apoyo de los municipios de Neuquén y Centenario.

Durante el evento, los productores y operadores que forman parte del Mercado Concentrador del Neuquén ofrecerán su habitual y variada oferta de hortalizas y frutas a precios accesibles.

En el playón, ubicado entre las Naves I y II, se ubicarán 130 puestos de emprendedores y elaboradores de alimentos y bebidas. En esta edición habrá espectáculos, un patio gastronómico, juegos para niños y niñas, charlas, sorteos y variadas actividades para la familia.

El ministro de Economía, Producción e Industria, Guillermo Koenig, destacó que en la edición del año pasado asistieron “más de 25.000 personas y para esta ocasión esperamos que la concurrencia sea similar y agregó que “es un buen momento para que la gente pueda conocer los productos que se producen en la provincia y, además, todos los son seguros porque tienen control bromatológico”.

El ministro manifestó que Mercado de Sabores “es una muestra del perfil productivo que tiene la provincia, Neuquén no es solamente gas y petróleo, tiene turismo, tiene inteligencia artificial, tiene industria del conocimiento”. En este punto indicó que “nos tenemos que preparar al Neuquén post Vaca Muerta, y estas son las alternativas que pueden crecer después de que el gas y el petróleo ya no estén o no tengan un valor económico de mercado”.

Koenig aprovechó la oportunidad de invitar a residentes y turistas a participar de la feria “que se financia desde el sector privado, el Estado solamente ayuda en la organización, una de las premisas que nosotros dimos es que esta feria se pudiera auto solventar, y es lo que estamos logrando”.

Por su parte, el titular del Mercado Concentrador, Diego Molina, invitó a participar del evento en el que “el mercado aprovecha para abrir sus puertas y ofrecer los productos que se venden día a día, la idea es compartir con la gente de la Confluencia y puedan conocer el mercado y a su vez también comprar”.

Como ejemplo, Molina comentó que habrá “chocolates, destilados, frutas secas, carnes, truchas y una gran variedad de productos que se hacen a lo largo de toda la provincia que van a estar disponibles para la venta al público general”.

En tanto, la secretaria de Jefatura de Gabinete de la municipalidad de Neuquén, María Pasqualini, comentó que para esta edición de Mercado de Sabores “estamos trayendo alrededor de 40 elaboradores que pasan por sala de elaboración y salen de Neuquén Emprende, y también acompañamos con espectáculos de artistas locales”.

A su turno, que el intendente de Centenario, Esteban Cimolai, destacó “la posibilidad de mostrar lo que hacemos en estas ciudades y lo que se hace en la provincia en materia productiva, que es muy importante”. En materia local, informó que “en Centenario trabajamos para ser la capital del agroturismo a partir de la inauguración de la sala de elaboración y del trabajo que venimos haciendo con más de 70 emprendedores”.