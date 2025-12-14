​Esta próxima a comenzar una obra histórica de agua potable en Auquinco ​

Un trabajo priorizado por el gobernador Figueroa en el primer crédito otorgado por la CAF, permitirá llevar agua potable segura a un paraje que tiene 40 familias. Es una obra que supera los 1.200 millones de pesos y que cambiará la vida de los habitantes de Auquinco.

Los equipos técnicos del EPAS y Upefe, con la presencia del Intendente de Buta Ranquil, Pedro Cuyul, se reunieron para exponer los avances de la obra “Sistema de Agua Potable – Paraje Auquinco”, que comenzará a ejecutarse en los próximos días.

El encuentro tuvo lugar en el salón comunitario del paraje, donde los vecinos pudieron realizar todas las consultas que consideraron necesarias para comprender los alcances de la obra.

Los trabajos permitirán que más de 40 familias de Auquinco cuenten por primera vez con agua potable segura y continua; una decisión política de un gobierno que gestiona para llegar con infraestructura básica a todos los rincones de la provincia.

La ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves, expresó que “esta obra expresa con claridad la decisión de transformar estructuralmente la gestión del agua en Neuquén. Durante años, Auquinco esperó una solución definitiva; hoy, gracias al financiamiento obtenido ante la CAF y al trabajo conjunto entre Upefe y EPAS, estamos dando un paso histórico para garantizar agua potable segura a más de 40 familias. Esto es el Modelo Neuquino en acción: planificación, inversión y un Estado que llega a cada localidad para asegurar servicios esenciales y construir un Neuquén sostenible para las próximas generaciones”.

Por su parte, el presidente del EPAS, Gutavo Hernández, señaló: “Para nosotros como empresa pública es un día histórico y marca un hito en esta gestión de gobierno que tiene como prioridad llegar a todos los habitantes de la provincia con servicios básicos. Quiero agradecer profundamente a todo el personal del organismo y a la Upefe, quienes hicieron posible que podamos materializar esta obra que fue priorizada por el gobernador Rolando Figueroa“.

Obra priorizada con crédito CAF

Este proyecto se ejecutará con financiamiento gestionado ante la CAF -Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, a través de Upefe y será inspeccionado por el Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS). Actualmente, Auquinco no cuenta con un sistema formal de agua potable, el suministro se realiza mediante la captación de agua cruda que egresa de la turbina de la Microcentral del EPEN y sin contar con un tanque de reserva. La red de distribución es precaria y no cubre a la totalidad de los hogares.

La obra contempla una intervención integral para revertir esta situación e incluye la construcción de una nueva obra de toma, la ejecución de un acueducto de alimentación, la instalación de tanquillas rompecarga y un tanque de reserva, la construcción de una sala de cloración, redes de distribución y conexiones domiciliarias, así como también un cerco protector en la zona de captación, para evitar el ingreso de animales sueltos y preservar la calidad del agua. Para minimizar el impacto ambiental en la zona se harán excavaciones manuales con herramientas livianas.