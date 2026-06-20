​Escolares y cadetes compartieron un emotivo acto por el Día de la Bandera en Neuquén ​

La ceremonia reunió este sábado a 700 estudiantes de cuarto grado de las distintas regiones de la provincia, quienes realizaron la promesa de la bandera, y a 266 aspirantes y cadetes de la Policía, quienes hicieron la jura de la insignia patria, en un acto de unión de las raíces locales con los valores nacionales.

Por segundo año consecutivo, la comunidad vivió una jornada de sentida emoción por la Patria en el Día de la Bandera. Más de 700 estudiantes de cuarto grado, pertenecientes a 32 escuelas primarias de diversas regiones de Neuquén, comprometieron su lealtad a la insignia nacional. También juraron la bandera 266 aspirantes y cadetes la Policía provincial.

La actividad fue encabezada por el gobernador, Rolando Figueroa, la ministra de Educación, Soledad Martínez, y el ministro de Seguridad, Matías Nicolini. Contó además con la presencia de miembros del Ejecutivo provincial, intendentes, presidentes de comisiones de fomento, legisladores, referentes de instituciones, y familias de estudiantes que se acercaron para compartir la ceremonia.

En su discurso, el gobernador destacó la figura y trayectoria de Manuel Belgrano, creador de la insignia patria, y aseguro que “es muy importante que la educación siempre esté presente como primera medida para todos los gobernantes y la agenda de gobierno”.

Señaló que “por eso es importante que todos debamos invertir en la educación pública. Y el primer visionario, sin lugar a dudas, fue Belgrano. Por eso lo tenemos que recordar también a Manuel Belgrano, por brindar y siempre querer la posibilidad que nos podamos educar todos por igual”.

El gobernador también recordó la importancia del mes de junio en la historia de la provincia y el país. Se refirió a Martín Miguel de Güemes “quien fue el único general que falleció en plena batalla por la lucha por la independencia”, y luego agregó que este mes “se cumplieron 71 años de que pasamos a ser provincia, la provincia del Neuquén”. También celebró que durante el acto se llevó adelante la entonación del himno completo de la provincia del Neuquén, por primera vez.

En su turno, Martínez homenajeó al creador de la insignia patria: “Honramos con este día su historia, su trayectoria, su compromiso; a uno de los próceres que sin duda ha sido de los más grandes que nuestra historia tuvo, un hombre comprometido desde todas las perspectivas de su dimensión política, social y humana con transformar la realidad de aquella región que hoy llamamos Argentina y que nos cobija, que nos permite construir sueños, que nos permite construir proyectos personales y colectivos y que abrazó desde su propia convicción la realidad de una lucha que había que dar para la cual creyó que construir identidad era el primero de los pasos”.

Luego resaltó que a partir del “compromiso de Belgrano con la identidad del ser nacional es que nos sentimos muy orgullosos de que sea la escuela la institución que permite perpetuar ese legado”.

La ministra destacó en ese sentido “la tarea de miles de docentes que a lo largo de toda la provincia contribuyen a la construcción de esta memoria colectiva” y reconoció la labor que realizan para sostener los “valores del respeto, solidaridad, libertad, independencia y todo eso que creemos que la bandera argentina hoy representa -que- se construye diariamente en la memoria colectiva que podemos sostener desde las escuelas de la provincia a lo largo y a lo ancho de su territorio”.

Por su parte, Nicolini manifestó que “hay que seguir los valores de Belgrano, hay que seguir los valores de todos los héroes de nuestra independencia, de todas nuestras guerras, pero fundamentalmente los valores de nuestros soldados de Malvinas, los que quedaron allí y los que pudieron regresar”.

Luego de las palabras, la presidenta del Consejo Provincial de Educación (CPE), Glenda Temi, tomó la promesa de lealtad a la enseña nacional a los cuartos grados de las escuelas primarias 314 de Rincón de los Sauces, 332 de La Buitrera, 172 de Cutral Co, 170 de Las Lajas, 205, 197, 193 y 150 de Neuquén capital, 225 de Chos Malal, 313 y 359 de San Martín de los Andes, 153 y 344 de Junín de los Andes, 342 de San Patricio del Chañar, 279 de Las Lajas, 359 de San Martín de los Andes, 264 del paraje Los Chihuidos, 146 de Trompul, 77 de El Alamito, 24 de Tricao Malal, 55 de Limay Centro, 110 de Pichaihue, 271 de Octavio Pico, 48 de Lago Hermoso, 18 de Los Carrizos, 243 de Sauzal Bonito, 206 de Varvarco, 262 de Los Guañacos, 283 de San Demetrio, 333 de Huarenchenque y 155 Pil Pil.

En este acto, también se llevó adelante la Jura a la Bandera por parte de los cadetes de la Policía del Neuquén; lo hicieron 87 cadetes de primer año, 151 aspirantes a agentes de seguridad y 28 aspirantes a agentes penitenciarios, acción a cargo del director de Institutos Policiales, Comisario Mayor Martin Van Da Genache.

Para finalizar la actividad las escuelas que fueron parte de esta promesa en el estadio deportivo, recibieron una remera de la selección argentina, que porta los colores de la bandera nacional y en forma posterior compartieron un chocolate. La misma indumentaria fue enviada a todos los estudiantes de cuarto grado de las escuelas de la provincia, que hicieron esta semana, en sus propias instituciones, los actos de compromiso con la insignia patria.

Participaron del acto la vicepresidenta primera a cargo de la Legislatura provincial, Zulma Reina; los ministros de Jefatura de Gabinete, Juan Luis Ousset; Infraestructura, Tanya Bertoldi; Economía, Producción e Industria, Guillermo Koenig; Salud, Martín Regueiro; Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos, Jorge Tobares; y Juventud, Deportes y Cultura, Josefina Cordermatz; el intendente de Neuquén, Mariano Gaido; funcionarios provinciales y ex combatientes de Malvinas.