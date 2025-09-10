​Equipan con tecnología de punta el control vial en la región de los Lagos del Sur ​

Entregaron modernos alcoholímetros y PDA (asistente personal digital). Los dispositivos permitirán labrar actas de infracción de manera inmediata y eficiente, agilizando los procedimientos.

En un acto celebrado en el SUM de la Municipalidad de San Martín de los Andes, la secretaria de Emergencia y Gestión de Riesgos, Luciana Ortiz Luna, hizo entrega formal de modernos alcoholímetros y PDA (asistente personal digital), para labrar actas de infracción, a las direcciones de Tránsito de San Martín de los Andes, Junín de los Andes y Piedra del Águila.

La ceremonia, que incluyó una capacitación para el uso correcto del nuevo equipamiento, contó con la presencia de autoridades locales y provinciales, reflejando un compromiso interinstitucional con la prevención de incidentes viales.

Estuvieron presentes el Intendente de Junín de los Andes, Luis Madueño; el comisario mayor Guillermo Alfaro, director de Seguridad Interior de Junín de los Andes; junto a referentes del SIEN, Defensa Civil y los equipos de tránsito de las localidades beneficiadas.

El director de Seguridad Vial dependiente de la secretaría, Diego Alfonso, fue el encargado de coordinar la entrega de estos elementos, fundamentales para el trabajo policial y de control en la vía pública. Los dispositivos permitirán labrar actas de infracción de manera inmediata y eficiente, agilizando los procedimientos.

Durante el acto, el comisario mayor Alfaro acompañó la ceremonia y subrayó la importancia de seguir incorporando recursos que permitan mejorar la seguridad vial y garantizar controles más efectivos. “Estos recursos no solo fortalecen el accionar policial, sino que también envían un mensaje claro a la comunidad: manejar bajo los efectos del alcohol pone en riesgo la vida propia y la de los demás”, remarcaron las autoridades.

Ortiz Luna enfatizó que “este equipamiento es una herramienta muy importante a la hora de prevenir incidentes, ya que al detectar personas circulando alcoholizadas, los agentes pueden tomar las medidas pertinentes para que no sigan circulando por la vía pública y evitar así un incidente vial”.

La incorporación de este equipamiento se suma a las políticas de prevención que se vienen desarrollando en la región, apuntando a generar conciencia ciudadana sobre la importancia de respetar las normas de tránsito y evitar el consumo de alcohol al momento de conducir. De esta manera, se refuerza el compromiso interinstitucional para lograr un tránsito más seguro y proteger la vida de todos los ciudadanos.