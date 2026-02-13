​EPEN instala iluminación LED para mejorar los predios de fiestas populares ​

En un trabajo en conjunto con los municipios, personal del Ente Provincial despliega luminarias y redes en todas aquellas festividades que se realizan en cada región del territorio. Las próximas serán en Tricao Malal y Los Guañacos.

Ante la inminente 26° edición de la Fiesta Provincial del Loro Barranquero a realizarse del 13 al 15 de febrero en Tricao Malal, el Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN) trabajó junto al municipio local en la provisión de infraestructura eléctrica y en el aseguramiento del servicio para el desarrollo del evento.

Como parte de esas acciones, el municipio aportó conductores para la iluminación y mano de obra para realizar las excavaciones necesarias y el personal del EPEN realizó el tendido e instalación de iluminación LED en el predio, con el montaje de 10 lámparas destinadas al sector de estacionamiento, a fin de mejorar la seguridad y las condiciones de circulación durante la fiesta. Se trata de una instalación provisoria, que será desmontada y reutilizada una vez finalizada la celebración.

Además, el organismo dispuso guardias técnicas activas durante el día y la noche, para atender cualquier eventualidad y garantizar el normal desarrollo de las actividades.

Cabe destacar que el EPEN colabora en todas las fiestas regionales que se desarrollan tanto en la zona norte como en todo el territorio provincial, aportando iluminación a los predios, tendido de conductores, redes de baja tensión para suministrar tanto a los artesanos como a los gastronómicos de la zona que exhiben sus productos y asegura en muchos casos -como en Tricao Malal- contar con reserva fría o grupos electrógenos, preparados para abastecer a la localidad ante eventuales salidas de servicio, reforzando la confiabilidad del suministro eléctrico durante la festividad.

También se está trabajando en la localidad de Los Guañacos, donde se realizará la primera “Fiesta del Queso y la Esquila” De esta manera, el EPEN reafirma su compromiso con las comunidades del interior provincial, acompañando las celebraciones populares y fortaleciendo el trabajo articulado con los municipios de cada región, en este caso, en la Región del Alto Neuquén.