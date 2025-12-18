​EPAS reforzó el servicio de agua potable en Chos Malal ​

Se puso en funcionamiento una cañería de emergencia sobre la costanera, que refuerza el suministro desde el río Neuquén. Con personal propio, el EPAS instaló el acueducto para garantizar el abastecimiento de agua más allá de la emergencia hídrica.

En Chos Malal, el Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) instaló una cañería provisoria, que permitirá captar agua desde el río Neuquén e inyectarla en la planta potabilizadora, para sostener los niveles de producción y minimizar el impacto en el servicio. Se trata de una cañería del tipo “flexi”, con una extensión de 600 metros y que permite transportar 420 metros cúbicos por hora, lo que significa tener operativo más de 70 por ciento de la infraestructura instalada.

Las acciones ejecutadas tienen por objetivo garantizar el suministro de agua en localidades que son afectadas por la Emergencia Hídrica declarada por el gobernador Rolando Figueroa, a partir del decreto 1303/25.

Debido a los niveles de caudal del río Curí Leuvú, fuente principal de abastecimiento de agua potable para la localidad, esta instalación debió ser realizada de emergencia. La bajante es permanente y tiende a pronunciarse, por lo que desde el EPAS -dependiente del ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales- pusieron en marcha este plan de contingencia para poder producir agua potable conforme la demanda y no generar inconvenientes mayores en los suministros domiciliarios.

Este plan de acción se pudo ejecutar gracias a la colaboración de una empresa del rubro petrolero, dentro de su programa de responsabilidad social empresarial, que aportó el ducto denominado “flexi”. Debido a que la cañería está instalada sobre la zona de la costanera de la ciudad, la municipalidad de Chos Malal colaborará con el cuidado del ducto, intensificando las recorridas que personal municipal realiza por el sector.

Además de la instalación de esta cañería, se realizó una intervención sobre el río Neuquén con maquinaria de gran porte, para derivar agua sobre el brazo del río donde está instalada la bomba de captación.

Desde el organismo se solicita a los vecinos no utilizar este sector para bañarse por el peligro de accidentes que podría generar aproximarse a este equipo de bombeo funcionando en el lugar y además se solicita a los usuarios extremar el cuidado del recurso, utilizándolo de manera responsable y priorizándolo para consumo humano e higiene. Por otra parte, se informa a los vecinos que la cañería trabaja con alta presión, por lo que esta terminantemente prohibido jugar o manipular la misma.